27 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Успей загадать желание. Жители Алтайского края увидят волшебный звездопад

Больше недели любители астрономии будут наблюдать интересный метеорный поток под названием Июньские Боотиды. Небо озарится сотнями падающих звезд. Об этом сообщает Telegram-канал "Роскосмос".

Звездопад над Республикой Алтай - вид с берега реки Аккем.
Звездопад над Республикой Алтай - вид с берега реки Аккем.
Антон Петрусь

Метеорный поток Июньские Боотиды ежегодно наблюдают с 22 июня по 2 июля. Заметнее он становится в конце июня.

В этот период ночью можно наблюдать больше количество падающих звезд. В пик метеорного потока можно увидеть до 100 и более метеоров в минуту. Их скорость будет достигать 18 км/сек.

"Роскосмос" объясняет, что все звездопады порождаются кометами. В случае Июньских Боотид — это комета 7P/Понса-Виннеке. Через ее орбиту Земля проходит в июне.

Ранее барнаульцы наблюдали за удивительной встречей Луны и Венеры.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость