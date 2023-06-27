Успей загадать желание. Жители Алтайского края увидят волшебный звездопад

Больше недели любители астрономии будут наблюдать интересный метеорный поток под названием Июньские Боотиды. Небо озарится сотнями падающих звезд. Об этом сообщает Telegram-канал "Роскосмос".

Метеорный поток Июньские Боотиды ежегодно наблюдают с 22 июня по 2 июля. Заметнее он становится в конце июня.

В этот период ночью можно наблюдать больше количество падающих звезд. В пик метеорного потока можно увидеть до 100 и более метеоров в минуту. Их скорость будет достигать 18 км/сек.

"Роскосмос" объясняет, что все звездопады порождаются кометами. В случае Июньских Боотид — это комета 7P/Понса-Виннеке. Через ее орбиту Земля проходит в июне.

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