Барнаульцы снова заметили змею на Речном вокзале

На Речном вокзале в Барнауле горожане снова заметили змею. «Ну вот, на речной уже не ходок», — пишут барнаульцы. Комментаторы уверяют, что змея не опасная.

Жители говорят, что это узорчатый полоз, медянка либо водяной уж.

В прошлом году жители Барнаула в разных частях города заметили змей. Особенно много их было рядом с жилыми домами. На Речном вокзале и в Нагорном парке ползучих замечают часто.