Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 июня 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Барнаульцы снова заметили змею на Речном вокзале

На Речном вокзале в Барнауле горожане снова заметили змею. «Ну вот, на речной уже не ходок», — пишут барнаульцы. Комментаторы уверяют, что змея не опасная.

Змея на Речном вокзале в Барнауле.
Змея на Речном вокзале в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

Жители говорят, что это узорчатый полоз, медянка либо водяной уж.

В прошлом году жители Барнаула в разных частях города заметили змей. Особенно много их было рядом с жилыми домами. На Речном вокзале и в Нагорном парке ползучих замечают часто.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость