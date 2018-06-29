В Барнауле у торгового центра поймали гадюку

В Барнауле днем 28 июня у торгового центра "Москва" поймали большую гадюку, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
Барнаульцы сообщили, что гадюку убили. Пострадавших нет.
В последние месяцы жители Алтайского края стали часто сообщать об укусах змей. Напомним, 24 июня в селе Бобровка под Барнаулом змея укусила двух детей. Их госпитализировали в реанимацию.
В мае с разницей в три дня в Бийске в больницу поступили два человека, которых укусили змеи. Один из пострадавших чуть не умер, так как в медучреждении не оказалось необходимых лекарств.
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