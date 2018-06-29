В Барнауле у торгового центра поймали гадюку

Барнаульцы сообщили, что гадюку убили. Пострадавших нет.

В последние месяцы жители Алтайского края стали часто сообщать об укусах змей. Напомним, 24 июня в селе Бобровка под Барнаулом змея укусила двух детей. Их госпитализировали в реанимацию.

В мае с разницей в три дня в Бийске в больницу поступили два человека, которых укусили змеи. Один из пострадавших чуть не умер, так как в медучреждении не оказалось необходимых лекарств.