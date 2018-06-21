Еще одного жителя алтайского города укусила гадюка

В минувшие выходные семья из Рубцовска отдыхала на берегу озера, мужчина не заметив наступил на притаившуюся гадюку. Змея укусила его за ногу.



Мужчине помогали сотрудники МЧС и центра медицины катастроф. Ему ввели необходимую в таких случаях сыворотку.

В мае с разницей в три дня в Бийске в больницу поступили два человека, которых кусали гадюки. Одни из пострадавших чуть не умер, так как в медучреждении не оказалось лекарства. Одного из пострадавших змея укусила на рыбалке в селе Фоминское, второго — в районе Сорокино.

Напомним, что буквально 20 июня рубцовчане заметили другую змею, предположительно полоза, прямо на улице.