Еще одного жителя алтайского города укусила гадюка

26-летнего жителя Рубцовска, который вместе с семьей отдыхал на Егорьевском озере, укусила гадюка, сообщают подписчики группы "Инцидент Рубцовск". Это как минимум третий случай укуса змеи в Алтайском крае этим летом.
В минувшие выходные семья из Рубцовска отдыхала на берегу озера, мужчина не заметив наступил на притаившуюся гадюку. Змея укусила его за ногу.
Мужчине помогали сотрудники МЧС и центра медицины катастроф. Ему ввели необходимую в таких случаях сыворотку.
В мае с разницей в три дня в Бийске в больницу поступили два человека, которых кусали гадюки. Одни из пострадавших чуть не умер, так как в медучреждении не оказалось лекарства. Одного из пострадавших змея укусила на рыбалке в селе Фоминское, второго — в районе Сорокино.
Напомним, что буквально 20 июня рубцовчане заметили другую змею, предположительно полоза, прямо на улице.
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