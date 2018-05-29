Житель Бийска чуть не умер от укуса гадюки: в больнице не было сыворотки

Бийчанин едва не умер от укуса гадюки, потому что в больнице не было лекарства. Позднее сыворотку привезли из Барнаула. Всего за три дня в бийскую больницу привезли двух человек с укусами змей пишет сайт "Бийский округ".
Одного из пострадавших змея укусила на рыбалке в селе Фоминское, второго — в районе Сорокино. Мужчину быстро доставили в реанимационное отделение, где стали оказывать помощь. Однако последнюю сыворотку недавно поставили первому пострадавшему. Лекарство больнице предоставил Бийский филиал центра медицины катастроф.
Семье пришлось дойти до министерства здравоохранения края, чтобы за лекарством выехали в Барнаул. Через 4,5 часа сыворотку доставили, она стоило всего 500 рублей.
Сколько всего лекарств привезли в Бийск, журналистам выяснить не удалось.
Напомним, 26 мая на новой лестнице в Нагорный парк Барнаула обнаружили змею.
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