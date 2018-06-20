В алтайском городе заметили большую змею. Фото: Максим в vk.com/rubcovsk_incident. Змея. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska.

Змею заметили в городском сквере. Очевидцы попытались дотронуться до нее ногой, но змея атаковала.

Пользователи предполагают, что это питон, который сбежал от хозяев, или полоз.

Напомним, в Рубцовске вечером 13 июня по улицам бегал лось.