В Рубцовске днем 20 июня на дороге увидели змею, пишут горожане в группе "Инцидент Рубцовск".
В алтайском городе заметили большую змею. Фото: Максим в vk.com/rubcovsk_incident.
Змея. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska.
Змею заметили в городском сквере. Очевидцы попытались дотронуться до нее ногой, но змея атаковала.
Пользователи предполагают, что это питон, который сбежал от хозяев, или полоз.
Напомним, в Рубцовске вечером 13 июня по улицам бегал лось.
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