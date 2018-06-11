В России нашли кости "Змея Горыныча" и "ночницы"

Кости нашли недалеко от города Котельнич. Ученым повезло обнаружить фрагменты черепа и части скелета доисторических звероящеров. Речь идет о двух видов динозавров: горгонопсе и тероцефале. Информацию об этом разместил на своих страница журнал PeerJ.

Найденных доисторических млекопитающих назвали как в русском фольклоре: "ночницей" (горгонопс) и "горынычем" (тероцефал).

"Открытие "горыныча" и "ночницы" впервые указало на то, что после одного из массовых вымираний хищные животные, жившие на Земле в середине Пермского периода, "поменялись местами" в экосистеме. Представьте, что медведи уменьшились бы до размеров ласки, а ласки выросли до габаритов косолапых", — рассказал Кристиан Каммерер из Музея естественных наук Северной Каролины (США).

В отличие от Змея Горыныча из сказок, его реальный "тезка" обладал скромными габаритами — он был похож на волка по своему облику и размерам, за исключением гигантских клыков. Несмотря на это, он был самым крупным хищником своего времени, безраздельно правившим в лесах будущей Кировской области, сообщает РИА Новости.

"Ночница" оказалась одним из самых маленьких горгонопсов, известных науке. Ее размеры не превышали габаритов крупной кошки или крысы. Она обладала крайне необычным "двойным" набором зубов и вытянутой мордой, что указывает на то, что она питалась насекомыми или другой мягкой пищей.

Эта находка, отмечают ученые, является еще одним аргументом в пользу того, что в середине Пермского периода, примерно 260 миллионов лет назад, произошло еще одно массовое вымирание. Оно разрушило старые экосистемы и заставило бывших топ-хищников и их жертв поменяться местами.