Очевидцы: в Алтайском крае дети попали в реанимацию после укуса змеи

В Алтайском крае двух детей укусила змея. Пострадавших госпитализировали в реанимацию, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
Змея в Бобровке. Фото: Николай в vk.com/incident_brn.
Змея в Бобровке. Фото: Николай в vk.com/incident_brn.
ЧП произошло в селе Бобровка, которая находится под Барнаулом. После укуса змею нашли на пляже и убили. В каком сейчас состоянии дети, неизвестно.
Напомним, это не первый случай нападения змей в Алтайском крае. Так, в середине июня 26-летнего жителя Рубцовска, который вместе с семьей отдыхал на Егорьевском озере, укусила гадюка.
В мае с разницей в три дня в Бийске в больницу поступили два человека, которых укусили змеи. Один из пострадавших чуть не умер, так как в медучреждении не оказалось необходимых лекарства.
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