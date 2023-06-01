Барнаульцы спасли маленького совенка, выпавшего из гнезда

Неравнодушные барнаульцы спасли птенца совы неясыти. Он выпал из гнезда. Об этом сообщает "Алтайская правда".

Инцидент произошел 31 мая в Ленточном бору. Птенец выпал из гнезда и некоторое время бродил по лесу в одиночку.

Семья барнаульцев заметила одинокого совенка и решила помочь малышу. Алтайский орнитолог Алексей Эбель отмечает, что среди неясытей (род птиц семейства совиных), к которым относится совенок, большая смертность.

Вместе с другой семейной парой, которая так же гуляла в лесу, они самостоятельно соорудили гнездо из сосновых веток. Новый дом подвесили на дереве - для этого барнаульцам пришлось встать на крышу машины.

«Взяли самые основательные ветки. Накидали как можно больше, чтобы птенец не выпал. Совенка посадили с трудом. После этого дождались, чтобы мать-неясыть увидела своего ребенка, и все. На этом завершили спасательную операцию», – рассказывает Ольга Диянова.

Спасение птенца прошло успешно, и он вернулся к семье.