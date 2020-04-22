Жители Барнаула стали хуже платить за коммуналку в «карантинном» апреле

«Росводоканал Барнаул» подвел предварительные итоги апреля. Оказалось, что поступление платежей как от физических, так и юридических лиц снизилось в пределах 15%.

По словам гендиректора компании Андрея Полюго, в отрасли снижение поступлений по коммунальным платежам превышает 30%.

«В ситуации с оплатой потребленных услуг предприятия пока далеких прогнозов не строим. Учитывая текущее положение дел, предполагаем, что такая тенденция может сохраниться», — отметил руководитель водоканала.

Если собираемость и дальше продолжит сокращаться, то это негативно отразится на деятельности предприятия, начиная от закупки необходимых для производственного цикла материалов, заканчивая расчетами с подрядчиками и контрагентами, говорят в компании.

В условиях ограниченного финансирования может возникнуть необходимость перенести ряд запланированных мероприятий производственной и инвестиционной программ.

Андрей Полюго,

генеральный директор «Росводоканал Барнаул»:

Возможно, что отчасти снижение поступлений связано с переходом предприятия на дистанционное обслуживание. Некоторым абонентам нужно время, чтобы начать использовать цифровые сервисы для передачи показаний и оплаты. При этом мы открыты для диалога с нашими клиентами, понимая, что пандемия нанесла серьезный ущерб экономике региона и уверены, что вместе мы справимся с кризисными обстоятельствами.

Ранее патриарх Кирилл попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина об отсрочке коммунальных платежей для храмов.