Барнаульцы требуют от военкомата возместить им убытки за запрет на выезд за границу

Двое жителей Барнаула подали иск к военному комиссариату, пограничным управлениям ФСБ и Минфину РФ с требованием взыскать убытки и моральный вред — за то, что одному из истцов не разрешили выехать за границу. Решение по иску еще не принято.

В чем суть иска

Иск барнаульцы (мужчина и женщина) подали в Ленинский райсуд. Временно невыездным один из истцов (мужчина) признан по решению барнаульского военкомата.

И вот в суде истцы требуют взыскать убытки и компенсировать им моральный вред. Требования предъявлены к военному комиссариату Ленинского и Индустриального районов Барнаула, погрануправлению ФСБ по Новосибирской области и погрануправлению ФСБ России, а также к Министерству финансов России.

Еще один ответчик — должностное лицо подразделения погранконтроля по Новосибирской области Виталий Анищенко.

Что решил судья

Между тем, в ходе предварительного заседания суда выяснилось: уведомление о временном ограничении пересечения границы вручило барнаульцам должностное лицо подразделения пограничного контроля погрануправления ФСБ России по Новосибирской области.

Это значит, что иск должен рассматривать Заельцовский районный суд Новосибирска, полагала судья Ксения Болобченко. Представитель барнаульцев на суде был против передачи дела, но судья все же вынесла решение направить его по подсудности. Информации о поступлении иска в этот суд Новосибирска пока нет.

У КПП «Веселоярск», на границе с Казахстаном. Телеграм-канал «Релокация в Усть-Каменогорск , Семей».

Другие суды

Вообще, попытки оспорить запрет на пересечение границы уже предпринимались. Но безуспешные. Так, владимирский юрист Сергей Гиоргадзе 3 октября 2022 года не смог вылететь из аэропорта в Иран, рассказывал портал pravo.ru.

На погранконтроле ему объяснили: он включен в список «невыездных» Генштаба Минобороны, куда он попал на основе решения владимирского военкомата.

Юрист пытался доказать незаконность запрета на выезд. Но суд ему отказал.

Судья исходил из того, что Минобороны вправе ограничивать выезд из страны и поручать контроль этого погранслужбе ФСБ. А запрет гражданам на выезд с места жительства без разрешения военкомата при частичной (а не только общей) мобилизации возможен.

КПП на границе с Казахстаном. Телеграм-канал «Релокация в Усть-Каменогорск , Семей».

Сколько в Казахстане понаехавших

По разным оценкам, в 2022 году Россию покинули от 150 до 800 тыс. жителей. Правда, последнюю цифру российские власти называли не реальной — спор о размерах эмиграции стал вопросом скорее политическим, чем статистическим.

Одним из самых популярных мест для российских релокантов стал Казахстан. И это понятно: для въезда не нужна виза и загранпаспорт и до недавнего времени можно было прожить 90 дней, затем ненадолго выехать из Казахстана и сразу вернуться.

Особенно большой наплыв россиян случился после объявления частичной мобилизации. По данным МВД Казахстана на конец декабря, из числа заехавших после 21 сентября граждан России здесь осталось 146 тыс. Из них получили разрешения на временное проживание 36 тыс., писал «Коммерсантъ».

Но с 27 января власти Казахстана ужесточили правила въезда и пребывания иммигрантов. Иностранные граждане смогут находиться без визы не больше 90 календарных дней в течение каждых 180 дней.

Желающие пожить подольше обязаны получать разрешение на временное проживание. И для этого нужно иметь договор о трудоустройстве, об обучении или лечении. Кроме того, возможна бизнес-иммиграция.