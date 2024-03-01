Барнаульцы весело и с музыкой встретили поезд с целинниками — фоторепортаж altapress.ru

В Барнауле 1 марта прошла театрализованная реконструкция встречи первого поезда с целинниками, которые приехали в Алтайский край в 1954 году.

На перрон приехал стилизованный вагон. Из него вышли актеры, одетые как целинники. После этого на вокзале прошел концерт.

На представлении использовали ретротехнику, транспаранты и лозунги времен освоения Целины.

Справка

Первый поезд с целинниками прибыл в Барнаул в ночь с 28 февраля на 1 марта 1954 года.

На Целину приехали тысячи молодых людей из разных концов страны. На перроне тогда прошел торжественный митинг. Похожий на тот, который воспроизвели 70 лет спустя.

Сразу после митинга комсомольцы выехали по местам своей будущей работы.

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