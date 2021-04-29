28 апреля на одной из самых оживленных аллей города появились новые саженцы ели сибирской и лиственницы. Это событие произошло в рамках экопроекта «Легенды жизни».

В День города в прошлом году компания обратилась к барнаульцам с призывом подарить лес любимому городу. «Легенда» пообещала: в апреле новые деревья появятся в парках и скверах.

Барнаульцы высадили на Аллее Победы молодые ели и лиственницы. Фото из архива ООО «БВК»

За восемь месяцев с того момента горожане сдали полтонны ПЭТ. Весь сданный пластик отправился на переработку в Новосибирск, чтобы обрести вторую жизнь и стать полезными в хозяйстве вещами.

На деньги, вырученные от сдачи ПЭТ, «Легенда жизни» закупила саженцы и вместе с жителями города сделала подарок Барнаулу. А именно — высадила на Аллее Победы молодые елочки и лиственницы.

Барнаульцы высадили на Аллее Победы молодые ели и лиственницы. Фото из архива ООО «БВК»

Константин Жирнов,

сотрудник компании «Легенда жизни»:

— Место для посадки выбрано неслучайно. Наша компания с особым чувством относится к Дню Победы, всегда участвует в событиях, посвященных 9 Мая. Но в этом году все массовые мероприятия, в том числе «Бессмертный полк», из-за пандемии пройдут онлайн. Однако мы обязаны почтить память павших бойцов, это крайне важно для всех нас. И вот мы здесь, на Аллее Победы, с очень достойной и благородной миссией.

Поучаствовать в экопроекте может каждый. Есть как минимум два варианта: выбрасывать ПЭТ-бутылочки из-под воды в экоконтейнеры на территориях фитнес-клубов «Магис-Спорт» и Body Club либо собирать их и отдавать экипажу «Легенды жизни» при заказе воды.

Сотрудники «Легенды» помогают навести чистоту на улицах. Фото из архива ООО «БВК»

За три года работы экопроекта компания высадила более 150 деревьев и продолжает увеличивать масштабы озеленения города. Параллельно с этим сотрудники «Легенды» проводят субботники и помогают навести чистоту на улицах.

От каждого жителя зависит, насколько уютным и чистым будет наш Барнаул и чего в нем будет больше — мусора или деревьев. Поэтому сдавайте ПЭТ и любуйтесь зелеными скверами и аллеями, в которых есть и ваш вклад!