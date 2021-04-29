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Барнаульцы высадили на Аллее Победы молодые ели и лиственницы

Барнаульцы высадили на Аллее Победы молодые ели и лиственницы.
Барнаульцы высадили на Аллее Победы молодые ели и лиственницы.
Фото из архива ООО "БВК"

28 апреля на одной из самых оживленных аллей города появились новые саженцы ели сибирской и лиственницы. Это событие произошло в рамках экопроекта «Легенды жизни».

В День города в прошлом году компания обратилась к барнаульцам с призывом подарить лес любимому городу. «Легенда» пообещала: в апреле новые деревья появятся в парках и скверах.

Барнаульцы высадили на Аллее Победы молодые ели и лиственницы.
Барнаульцы высадили на Аллее Победы молодые ели и лиственницы.
Фото из архива ООО «БВК»

За восемь месяцев с того момента горожане сдали полтонны ПЭТ. Весь сданный пластик отправился на переработку в Новосибирск, чтобы обрести вторую жизнь и стать полезными в хозяйстве вещами.

На деньги, вырученные от сдачи ПЭТ, «Легенда жизни» закупила саженцы и вместе с жителями города сделала подарок Барнаулу. А именно — высадила на Аллее Победы молодые елочки и лиственницы.

Барнаульцы высадили на Аллее Победы молодые ели и лиственницы.
Барнаульцы высадили на Аллее Победы молодые ели и лиственницы.
Фото из архива ООО «БВК»

Константин Жирнов,
сотрудник компании «Легенда жизни»:

— Место для посадки выбрано неслучайно. Наша компания с особым чувством относится к Дню Победы, всегда участвует в событиях, посвященных 9 Мая. Но в этом году все массовые мероприятия, в том числе «Бессмертный полк», из-за пандемии пройдут онлайн.

Однако мы обязаны почтить память павших бойцов, это крайне важно для всех нас. И вот мы здесь, на Аллее Победы, с очень достойной и благородной миссией.

Поучаствовать в экопроекте может каждый. Есть как минимум два варианта: выбрасывать ПЭТ-бутылочки из-под воды в экоконтейнеры на территориях фитнес-клубов «Магис-Спорт» и Body Club либо собирать их и отдавать экипажу «Легенды жизни» при заказе воды.

Сотрудники «Легенды» помогают навести чистоту на улицах.
Сотрудники «Легенды» помогают навести чистоту на улицах.
Фото из архива ООО «БВК»

За три года работы экопроекта компания высадила более 150 деревьев и продолжает увеличивать масштабы озеленения города. Параллельно с этим сотрудники «Легенды» проводят субботники и помогают навести чистоту на улицах.

От каждого жителя зависит, насколько уютным и чистым будет наш Барнаул и чего в нем будет больше — мусора или деревьев. Поэтому сдавайте ПЭТ и любуйтесь зелеными скверами и аллеями, в которых есть и ваш вклад!

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