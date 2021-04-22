Пластик превращается в саженцы: как барнаульцы улучшают экологию города

Каждый горожанин сегодня может поучаствовать в благородном деле озеленения Барнаула, изменив свое отношение к раздельному сбору мусора. Для этого не надо с головой уходить в изучение правил, достаточно просто отдавать в переработку пластиковые бутылочки из-под выпитой воды.

«Легенда жизни» объединила в рамках экопроекта массовый сбор ПЭТ как у клиентов компании, так и в спортивных центрах города с помощью специальных экоконтейнеров. Собранный пластик увозят в Новосибирск на завод, чтобы он стал новой, полезной в хозяйстве вещью и получил вторую жизнь. В общей сложности за три года существования проекта на переработку отдано уже 2,5 тонны ПЭТ. Это гора мусора высотой с многоэтажный дом.

В сентябре 2020 года на День города компания анонсировала новый этап экопроекта. Тогда барнаульцев призвали сделать подарок любимому городу в виде саженцев, которые планировалось купить на средства от сдачи ПЭТ. Горожане откликнулись и за восемь месяцев собрали полтонны пластика. Посадка саженцев была намечена на апрель 2021 года, а значит, пора воплощать задуманное!

Субботник в парке Ленинского района. Архив «Легенды жизни» Субботник в парке Ленинского района. Архив «Легенды жизни» Субботник в парке Ленинского района. Архив «Легенды жизни» Субботник в парке Ленинского района. Архив «Легенды жизни» Субботник в парке Ленинского района. Архив «Легенды жизни»

28 апреля сотрудники и клиенты компании выйдут, чтобы украсить молодыми елочками и лиственницами Аллею Победы на ул. Г. Исакова. «Легенда жизни» приглашает всех присоединиться и провести время с пользой для любимого города! Следите за информацией в наших социальных сетях и на сайте.

Светлана Иунихина,

коммерческий директор компании «Легенда жизни»:

— Миссия нашей компании тесно связана с заботой о здоровье каждого человека с первых дней его жизни, поэтому мы создали и поддерживаем экопроект, благодаря которому уже высадили более 150 деревьев в парках и скверах города. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в экопроекте. Только так, бережно и осознанно относясь к природе, мы сохраним планету для будущих поколений.

Субботник в парке Ленинского района. Архив «Легенды жизни»

Выберите свой формат заботы

Сделать город более чистым и красивым гораздо легче, чем может показаться на первый взгляд. Не обязательно только сдавать ПЭТ, хотя это одна из самых эффективных мер по борьбе с загрязнением окружающей среды. Можно помочь городским службам и навести порядок у себя во дворе, на прилегающей территории, на детской площадке. А можно высадить цветы, деревья и кустарники, озеленить двор. Форматов заботы много, и вы всегда можете выбрать свой.

20 апреля сотрудники «Легенды жизни» присоединились к субботнику в парке Ленинского района, самом большом и самом заброшенном парке города.

Навести порядок на 70 с лишним гектарах запущенного леса — непростая задача, но инициативные граждане и администрация района решили возродить парк для семейного отдыха и прогулок. Цель замечательная, и «Легенда» поспешила на помощь! Такую активную позицию может проявить каждый! Любите свой город!