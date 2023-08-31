Барнаульцы вновь возмутились наглому поведению электросамокатчиков

Неприятная ситуация между самокатчиком и пешеходом произошла днем 29 августа неподалеку от кинотеатра "Мир" в Барнауле, передает " В курсе 22 ".

Так, девушка на электросамокате не соблюла правила ПДД и стала переезжать через пешеходный переход, хотя положено спешиться и вести самокат рядом.

Такое, впрочем, встречается довольно часто - не все знают правила, либо же не спешат их выполнять.

Однако в этот раз дошло до травмы - самокатчица наехала на ногу переходившей дорогу девушке, а также, как сообщается в жалобе, пострадавшая, скорее всего, еще и получила сильный ушиб от руля.

Виновница не захотела нести ответственность, быстро извинилась и уехала дальше.

"На пешеходном переходе было много людей, но она решила все равно «быстренько» проехать его. А если бы она наехала на ребенка?", - возмущается пожаловавшаяся горожанка.

Ранее аренду электросамокатов начали запрещать в Европе. А мы разобрались - пропадут ли они после этого в России.