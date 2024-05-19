Барнаульцы вновь жалуются на водителей автобусов

Женщину возмутило, что водитель во время поездки разговаривал по телефону, он выражался нецензурной бранью и повышал голос.

Однако это не единственное, что делал водитель. Руль он не держал, а свободной рукой щелкал семечки, успевая выбрасывать мусор в окно.

Также он курил прямо в салоне, единожды съехал с дороги, чем напугал пассажиров. Кондуктор никаких замечаний водителю не делала.

Ранее сообщалось, что более десятка претензий направят барнаульским перевозчикам после проверки автобусов.

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