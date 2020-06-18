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18 июня
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Жизнь

Барнаульцы взяли лопаты и принялись сами строить обещанный мэрией сквер

В ноябре 2019 года мэрия провела голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году. Тогда одним из приоритетных проектов выбрали зеленую зону на пересечении ул.С.Ускова и ул.Взлетной. Однако работы там до сих пор не начались.

Барнаульцы взяли лопаты и принялись сами строить обещанный мэрией сквер.
Барнаульцы взяли лопаты и принялись сами строить обещанный мэрией сквер.
vk.com/barneos22

Жители новостроек в Индустриальном районе решили «показать мэрии пример» и рассказали, что сейчас происходит на территории будущего сквера.

Подростки-велосипедисты, например, сделали трамплин, а после решили его усовершенствовать. Местные жители говорят, что с каждым днем на импровизированную площадку приходит все больше ребят.

Также у жителей есть потребность в закрытой площадке для выгула животных — в домах по соседству живет много владельцев собак.



«Хотелось бы, чтобы мэрия присмотрелась и прислушалась к просьбам и сделала не просто асфальтированные дорожки с лавочками, а создала зеленую зону отдыха, необходимую в этом районе как нигде. И что важно — с деревьями-крупномерами», — отмечают местные жители.

Также они предложили разделить на зоны территорию сквера. Например, отделить тихую зону — с лавочками, где можно посидеть, почитать, погулять с колясками, сделать зону для спорта и площадку для прогулок с животными.

«Сквер обещали сделать в 2020 году. Местные жители помнят об этом и очень его ждут», — завершили свое обращение барнаульцы.

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