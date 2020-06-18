Барнаульцы взяли лопаты и принялись сами строить обещанный мэрией сквер.

Жители новостроек в Индустриальном районе решили «показать мэрии пример» и рассказали, что сейчас происходит на территории будущего сквера.
Подростки-велосипедисты, например, сделали трамплин, а после решили его усовершенствовать. Местные жители говорят, что с каждым днем на импровизированную площадку приходит все больше ребят.
Также у жителей есть потребность в закрытой площадке для выгула животных — в домах по соседству живет много владельцев собак.
«Хотелось бы, чтобы мэрия присмотрелась и прислушалась к просьбам и сделала не просто асфальтированные дорожки с лавочками, а создала зеленую зону отдыха, необходимую в этом районе как нигде. И что важно — с деревьями-крупномерами», — отмечают местные жители.
Также они предложили разделить на зоны территорию сквера. Например, отделить тихую зону — с лавочками, где можно посидеть, почитать, погулять с колясками, сделать зону для спорта и площадку для прогулок с животными.
«Сквер обещали сделать в 2020 году. Местные жители помнят об этом и очень его ждут», — завершили свое обращение барнаульцы.