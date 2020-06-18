Барнаульцы взяли лопаты и принялись сами строить обещанный мэрией сквер.

В ноябре 2019 года мэрия провела голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году. Тогда одним из приоритетных проектов выбрали зеленую зону на пересечении ул.С.Ускова и ул.Взлетной. Однако работы там до сих пор не начались.

