Утром барнаульцы заметили красные кресты на березах и поинтересовались в социальных сетях, зачем такие метки. Ответ дали в МЦУ.

В социальных сетях опубликовали фотографии из сквера, расположенного на пересечении пр. Социалистического и ул. Молодежной.

На фотографиях видно, что деревья в сквере помечены краской. Это вызвало обеспокоенность у жителей Барнаула, которые предположили, что деревья могут быть снесены.

В городском комитете по благоустройству пояснили, что в Барнауле проводится мониторинг состояния зеленых насаждений. Эту работу выполняют специализированные подрядные организации в рамках муниципальных контрактов с администрациями районов города.

Цель мониторинга — определить аварийное состояние деревьев, что важно для обеспечения безопасности горожан. Работы продлятся до декабря текущего года. Деревья помечают для последующего инструментального обследования. При этом комитет по благоустройству не выдавал разрешение на снос каких-либо деревьев.

Подрядная организация «Спецсервис» провела мониторинг деревьев в сквере «Семья», расположенном на пересечении пр. Социалистического и ул. Молодежной по муниципальному контракту с администрацией Железнодорожного района.

Некоторые из деревьев будут обрезаны или частично кронированы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле продолжают высаживать цветы.

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