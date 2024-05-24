В Барнауле продолжают сажать цветы на городских клумбах и цветниках. Об этом сообщает администрация города.

Работы по облагораживанию проводят специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение».

На данный момент все цветы высадили на площади Октября, в районе остановки «Кондитерская Фабрика» на Павловском тракте, на площади Мира, площади Свободы, Демидовской площади, на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской, проспекта Социалистического и ул. Интернациональной, ул. Юрина и Малахова.

24 мая цветы высаживали на Обском бульваре.

Напомним, что всего в Барнауле высадят около 300 тыс. однолетних растений и порядка 10 тыс. многолетних.

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