Работы по облагораживанию проводят специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение».
На данный момент все цветы высадили на площади Октября, в районе остановки «Кондитерская Фабрика» на Павловском тракте, на площади Мира, площади Свободы, Демидовской площади, на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской, проспекта Социалистического и ул. Интернациональной, ул. Юрина и Малахова.
24 мая цветы высаживали на Обском бульваре.
Напомним, что всего в Барнауле высадят около 300 тыс. однолетних растений и порядка 10 тыс. многолетних.
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