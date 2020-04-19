Баня на колесах и шашлыки. Барнаульцы забыли про самоизоляцию и коронавирус, отправившись гулять

Трасса здоровья
На самой популярной спортивной базе Барнаула по-прежнему можно встретить много людей, даже несмотря на то, что инфраструктура здесь никакая не работает. Горожане приезжают на машинах и отправляются на прогулки в лес, дышать свежим воздухом.
На Трассе здоровья много спортсменов, пенсионеров, увлекающихся скандинавской ходьбой, и просто отдыхающих. Сюда, как и раньше, приезжают целыми семьями.
Надо сказать, что сама трасса растаяла еще не полностью: есть участки, где по щиколотку снега и грязь. Но, судя по увиденному, людей это мало останавливает.
Не пугают их и сотрудники полиции, дежурящие у Трассы здоровья. За 30 минут, что мы пробыли на базе, они несколько раз проезжали мимо, предупреждая в громкоговоритель о необходимости сидеть дома. Бесполезно.
Набережная и Нагорный парк
Это еще два места в Барнауле, которые под неусыпным контролем полиции. Вход на Речной вокзал закрыт, старая лестница, ведущая к Оби перегорожена красной лентой. Люди на набережную не спускаются, любуясь весенними водами из далека.
Нет преград только для велосипедистов, которые проезжают в объезд и наслаждаются безлюдным пространством.
Нагорный парк, который еще в конце марта официально закрыли, конечно, опустел. Людей здесь можно встретить только изредка.
Проспект Ленина
На главной магистрали города много молодежи. Они собираются у кофеен, в которых теперь находиться нельзя, а заказы приходится ждать на улице, гуляют по аллее. Тут же группами и по одиночке проезжают велосипедисты — вообщем все как и раньше.
Единственное исключение — на политеховской «сковородке» и у ЦУМа явно стало меньше народа.
Берег Оби
В субботний полдень на берегу Оби за Новым мостом уже было много народа. Люди приезжают сюда отдохнуть и расслабиться, с шашлыками, домашними животными и всем необходимым для приятного время препровождения.
У съезда к магазину «Леруа Мерлен» кто-то даже пригнал баню на колесах.
В сторону Затона, у реки Талая, тоже оказалось многолюдно. Здесь наслаждаются весенней погодой рыбаки, расположившиеся стройным рядом вдоль берега.
Что происходит с заболеваемостью
В Барнауле продолжает действовать особый режим, принятый из-за пандемии коронавируса. По последним данным на 18 апреля, подтверждено 63 случая заболевания COVID-19. Круг муниципальных образований, где выявлены заболевшие, расширился до 13:
- Барнаул — 42 человека,
- Камень-на-Оби — 3,
- Павловский район — 3,
- Первомайский район — 2,
- Крутихинский район — 3,
- Советский район — 2.
В городах Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск по прежнему по одному заболевшему. Впервые инфицированные выявлены в Змеиногорске — 1 человек, Горняке — 2 человека, Поспелихинском районе (с. Николаевка — 1 человек).