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Коронавирус

Баня на колесах и шашлыки. Барнаульцы забыли про самоизоляцию и коронавирус, отправившись гулять

18 апреля индекс самоизюляции в Барнауле, который высчитывает сервис Яндекс, вновь снизился почти «до коронавирусных» значений — люди вышли на прогулки, отправились на дачи и поехали на природу жарить шашлыки, забыв об ограничениях. Корреспонденты altapress.ru проехались по излюбленным местам барнаульцев и посмотрели, что там происходит.

Что происходит на Набережной Оби.
Что происходит на Набережной Оби.
Дмитрий Лямзин

Трасса здоровья

На самой популярной спортивной базе Барнаула по-прежнему можно встретить много людей, даже несмотря на то, что инфраструктура здесь никакая не работает. Горожане приезжают на машинах и отправляются на прогулки в лес, дышать свежим воздухом.

На Трассе здоровья много спортсменов, пенсионеров, увлекающихся скандинавской ходьбой, и просто отдыхающих. Сюда, как и раньше, приезжают целыми семьями.

Надо сказать, что сама трасса растаяла еще не полностью: есть участки, где по щиколотку снега и грязь. Но, судя по увиденному, людей это мало останавливает.

Не пугают их и сотрудники полиции, дежурящие у Трассы здоровья. За 30 минут, что мы пробыли на базе, они несколько раз проезжали мимо, предупреждая в громкоговоритель о необходимости сидеть дома. Бесполезно.

Набережная и Нагорный парк

Это еще два места в Барнауле, которые под неусыпным контролем полиции. Вход на Речной вокзал закрыт, старая лестница, ведущая к Оби перегорожена красной лентой. Люди на набережную не спускаются, любуясь весенними водами из далека.

Нет преград только для велосипедистов, которые проезжают в объезд и наслаждаются безлюдным пространством.

Что происходит на Набережной Оби.
Что происходит на Набережной Оби.
Дмитрий Лямзин
Что происходит на Набережной Оби.
Что происходит на Набережной Оби.
Дмитрий Лямзин
Что происходит на Набережной Оби.
Что происходит на Набережной Оби.
Дмитрий Лямзин
Что происходит на Набережной Оби.
Что происходит на Набережной Оби.
Дмитрий Лямзин
Что происходит на Набережной Оби.
Что происходит на Набережной Оби.
Дмитрий Лямзин
Что происходит на Набережной Оби.
Что происходит на Набережной Оби.
Дмитрий Лямзин
Что происходит на Набережной Оби.
Что происходит на Набережной Оби.
Дмитрий Лямзин

Нагорный парк, который еще в конце марта официально закрыли, конечно, опустел. Людей здесь можно встретить только изредка.

Проспект Ленина

На главной магистрали города много молодежи. Они собираются у кофеен, в которых теперь находиться нельзя, а заказы приходится ждать на улице, гуляют по аллее. Тут же группами и по одиночке проезжают велосипедисты — вообщем все как и раньше.

Единственное исключение — на политеховской «сковородке» и у ЦУМа явно стало меньше народа.

Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин

Берег Оби

В субботний полдень на берегу Оби за Новым мостом уже было много народа. Люди приезжают сюда отдохнуть и расслабиться, с шашлыками, домашними животными и всем необходимым для приятного время препровождения.

У съезда к магазину «Леруа Мерлен» кто-то даже пригнал баню на колесах.

Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Дмитрий Лямзин
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Дмитрий Лямзин
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Дмитрий Лямзин
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Дмитрий Лямзин
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Дмитрий Лямзин
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Дмитрий Лямзин

В сторону Затона, у реки Талая, тоже оказалось многолюдно. Здесь наслаждаются весенней погодой рыбаки, расположившиеся стройным рядом вдоль берега.

Что происходит с заболеваемостью

В Барнауле продолжает действовать особый режим, принятый из-за пандемии коронавируса. По последним данным на 18 апреля, подтверждено 63 случая заболевания COVID-19. Круг муниципальных образований, где выявлены заболевшие, расширился до 13:

  • Барнаул — 42 человека,
  • Камень-на-Оби — 3,
  • Павловский район — 3,
  • Первомайский район — 2,
  • Крутихинский район — 3,
  • Советский район — 2.

В городах Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск по прежнему по одному заболевшему. Впервые инфицированные выявлены в Змеиногорске — 1 человек, Горняке — 2 человека, Поспелихинском районе (с. Николаевка — 1 человек).

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