Барнаульцы закупились на ярмарках на миллион рублей. В почете были колбасы и деликатесы

26 марта в Барнауле и пригороде прошли традиционные продуктовые ярмарки. Спросом у барнаульцев как в начале года пользовались колбасы и деликатесы. Покупатели набрали товаров более, чем на миллион рублей, сообщает мэрия.

Цены на продукты на ярмарках ниже тех, что на рынках и в торговых сетях, а продукция представлена от товаропроизводителей, крестьянских и фермерских хозяйств, оптово-розничных компаний.

Продуктовые ярмарки в последнюю субботу марта прошли преимущественно в пригороде — в микрорайоне Затон, поселках Новосиликатный, Научный городок, селе Лебяжье, а также по адресу пр. Ленина, 152.

Общий товарооборот в этот день превысил миллион рублей, а всего с начала года за четыре ярмарки он составил почти 20 млн рублей.

Ярмарочная торговля продлится до мая.

Ранее глава города Вячеслав Франк рассказывал, что планируется развивать это направление торговли и, возможно, поменять привычные дислокации ярмарок.