Глава Барнаула сделает масштабными ярмарки с дешевыми продуктами из-за нестабильности на рынке

12 марта Франк провел выездное совещание в поселке Затон, где проходила продуктовая ярмарка.

Глава города подчеркнул, что ярмарки востребованы горожанами и сегодня необходимо задуматься о расширении ярмарочной торговли.

«Всегда цены на ярмарках были ниже, чем в розничной сети до 40%. Я дал поручение в течение марта проанализировать вопросы по дальнейшей перспективе развития ярмарочной торговли. Возможно, необходимо менять дислокацию ярмарок, открывать новые точки, рассмотреть вопрос организации общегородской ярмарки. Важно учесть мнения как продавцов, так и покупателей. Обеспечить им комфортные условия», — отметил Франк.

«Сегодня присутствует определенная нестабильность на рынке, в том числе продовольственном в части формирования цен и ассортимента товаров. Поэтому администрацией проводится мониторинг цен в магазинах и на рынках, остатков продукции на складах и у производителей. Эта информация передается в правительство Алтайского края», — указал глава Барнаула.