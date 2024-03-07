Барнаульцы заметили "реку" на одной из улиц. Видео (обновлено)

Очевидцы отмечают, что вода льется в жилые дома.
"Можно вспомнить детство и кораблики запускать", — задорно отмечают в комментариях.
Росводоканал Барнаул устраняет повреждение на пересечении переулка Ядринцева и ул. Шевченко.
Воду с поверхности убирают дорожные службы.
На время проведения работ ограничено движение личного транспорта по переулку Ядринцева от ул. Молодежной до ул. Крупской.
Ориентировочное время устранения повреждения — 12:00 8 марта.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что в Алтайской крае кабинеты мирового суда затопило из-за прорыва трубы.
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