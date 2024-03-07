Барнаульцы заметили "реку" на одной из улиц. Видео (обновлено)

В Барнауле по ул. Ядринцева бежит река. Об этом сообщает "В курсе 22".

Очевидцы отмечают, что вода льется в жилые дома.

"Можно вспомнить детство и кораблики запускать", — задорно отмечают в комментариях.

Росводоканал Барнаул устраняет повреждение на пересечении переулка Ядринцева и ул. Шевченко.

Воду с поверхности убирают дорожные службы.

На время проведения работ ограничено движение личного транспорта по переулку Ядринцева от ул. Молодежной до ул. Крупской.

Ориентировочное время устранения повреждения — 12:00 8 марта.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Алтайской крае кабинеты мирового суда затопило из-за прорыва трубы.

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