Барнаульцы заметили вырубки в Ленточном бору и забили тревогу

В редакцию altapress.ru c информацией о вырубках леса обратился один из читателей. По его словам, на участке с кадастровым номером 1529/5 (около путевого поста Южный) ведется массовая заготовка древесины.
«При этом лесохозяйственных знаков с информацией о номерах лесных кварталов, видах лесохозяйственной деятельности и площади работ обнаружить не удалось. Снимки на месте работ от 21 сентября», — поделился читатель.
Другой житель Барнаула заметил вырубку на Трассе здоровья с 17 по 19 км и сделал несколько фото с места. Снимки появились в Telegram-канале В КУРСЕ 22 | Новости Барнаул.
«Вырубка площадью в 3 га производится возле ст. Ползуново. Говорят, что разрешение дал Новосибирск. Почему творится такой беспредел и вырубают реликтовый бор по чем зря?! Куда смотрит лесничество Барнаула?», — такое сообщение появилось в Barnaul22.
Автор также приложил фото и видео.
Официальных комментариев по поводу вырубок пока не было.
Как ранее сообщалось, 21 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина.