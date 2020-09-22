Барнаульцы заметили вырубки в Ленточном бору и забили тревогу

Жители Барнаула обратили внимание на вырубку деревьев в Ленточном бору. Лес валят «и молодой, и старый» в нескольких местах, пишут очевидцы.

В редакцию altapress.ru c информацией о вырубках леса обратился один из читателей. По его словам, на участке с кадастровым номером 1529/5 (около путевого поста Южный) ведется массовая заготовка древесины.

«При этом лесохозяйственных знаков с информацией о номерах лесных кварталов, видах лесохозяйственной деятельности и площади работ обнаружить не удалось. Снимки на месте работ от 21 сентября», — поделился читатель.

Другой житель Барнаула заметил вырубку на Трассе здоровья с 17 по 19 км и сделал несколько фото с места. Снимки появились в Telegram-канале В КУРСЕ 22 | Новости Барнаул.

«Вырубка площадью в 3 га производится возле ст. Ползуново. Говорят, что разрешение дал Новосибирск. Почему творится такой беспредел и вырубают реликтовый бор по чем зря?! Куда смотрит лесничество Барнаула?», — такое сообщение появилось в Barnaul22.

Автор также приложил фото и видео.

Официальных комментариев по поводу вырубок пока не было.

Как ранее сообщалось, 21 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина.