Барнаульцы запечатлели розовый январский закат

В Барнауле вечер 27 января завершился красивейшим розовым закатом. Жители города поспешили сфотографировать явление и поделились ими в паблике Barnaul22.

Подобную картину барнаульцы зимой видят не часто.

Кстати, отличный вид на закаты открывается в Барнауле из трешки напротив леса. Ее продают за 13,5 млн рублей.