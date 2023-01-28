Барнаульцы запечатлели розовый январский закат

Подобную картину барнаульцы зимой видят не часто.
Кстати, отличный вид на закаты открывается в Барнауле из трешки напротив леса. Ее продают за 13,5 млн рублей.
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В Барнауле вечер 27 января завершился красивейшим розовым закатом. Жители города поспешили сфотографировать явление и поделились ими в паблике Barnaul22.
Подобную картину барнаульцы зимой видят не часто.
Кстати, отличный вид на закаты открывается в Барнауле из трешки напротив леса. Ее продают за 13,5 млн рублей.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!
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