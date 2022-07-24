26 июля
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Жизнь

Барнаульцы жалуются на слишком крутой пандус на переходе у Нового рынка

Житель Барнаула возмутился слишком крутому наклону пандуса на переходе у Нового рынка. По его мнению, им не сможет нормально воспользоваться инвалид или мама с коляской.

Завершается обустройство пешеходного перехода.
Завершается обустройство пешеходного перехода.
t.me/most_barnaul

Горожанин высчитал, что пандус имеет наклон в 24 градуса, в то время как максимальный наклон должен составлять не более 5−8 градусов.

Свою жалобу он направил в администрацию города, где ему ответили, что «для передвижения маломобильных групп населения используются существующие объездные маршруты личного и общественного транспорта».

«В ответ пишут, что по пандусу можно передвигаться с колясками, но я бы хотел посадить человека, давшего данный ответ, в коляску (инвалидную и детскую) и попытаться провести по данному пандусу, на велосипеде тоже не очень хорошо», — уверен активист.

Барнаулец также сравнил барнаульский пандус с красноярским — там дорожку для маломобильных горожан проложили отдельно, сообщает Barnaul 22.

Ранее дорожники уверили, что новый путепровод выдержит даже танк.

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