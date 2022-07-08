«Танк проедет»: мост у Нового рынка сможет выдержать бронетехнику, заявили дорожники

В Барнаульском ДСУ-4 рассказали о том, какая грузоподъёмность будет у обновлённого моста на Новом рынке. Об этом сообщает Telegram-канале «Мост».

В Барнауле бурят скважины под сваи на мосту на Новом рынке. https://t.me/most_barnaul