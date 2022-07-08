8 июля
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Жизнь

«Танк проедет»: мост у Нового рынка сможет выдержать бронетехнику, заявили дорожники

В Барнаульском ДСУ-4 рассказали о том, какая грузоподъёмность будет у обновлённого моста на Новом рынке. Об этом сообщает Telegram-канале «Мост».

В Барнауле бурят скважины под сваи на мосту на Новом рынке.
В Барнауле бурят скважины под сваи на мосту на Новом рынке.
https://t.me/most_barnaul

Новый путепровод рассчитан на нагрузку более 100 тонн. По словам дорожников, одновременно на мосту могут находиться 66 «легковушек» и 40 внедорожников либо два современных танка массой 46,5 тонны.

Уже сейчас завершены работы по устройству трёх из четырёх опор тепловой сети, которые состоят из 18 буронабивных свай.

После этого рабочие установят теплосети.

Начать монтаж пролётных строений планируют в октябре, когда из Тюмени привезут металлоконструкции.

Ранее стало известно, что дорожные рабочие на мосту на Новом рынке в Барнауле практически завершили устанавливать буронабивные столбы под опоры теплоснабжения.

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