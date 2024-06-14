"С 26 мая нет горячей воды на Западной, Молодежной. В ответ на звонки разводят руками и обещают что вода появится на следующий день, но воды до сих пор нет", — пишет подписчик "Инцидент Барнаул".

В СГК рассказали, что объем работ не позволил завершить текущие ремонты в срок. Во время работ выявили два серьезных дефекта на ул. Матросова и Линейной.

Отмечается, что за прошедшие сутки удалось устранить дефекты на ул. Профинтерна, 8, Привокзальной, 49, заполнить сети и восстановить циркуляцию в части кварталов Железнодорожного и Октябрьского районов.

Ранее сообщалось житель Барнаула пожаловался на дамбу, из-за которой топит Трассу здоровья.

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