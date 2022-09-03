Барнаулу 292 года: что поесть и где потанцевать на День города

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Я в центре Барнаула. Куда мне сходить?

В 10:00 на площади Сахарова спортивные горожане могут поиграть в баскетбол, посостязаться в гиревом спорте, армрестлинге, силовом экстриме, шахматах и скалолазание.

В 10:30 барнаульцы с ограниченными возможностями здоровья попробуют свои силы в бочче, сидячем волейболе и настольных играх.

С 14:00 и до самого фейерверка в 22:00 на сцене на площади Сахарова выступят местные артисты.

В 17:00 рядом со «Старым базаром» пройдут бои ММА. Наши корреспонденты обязательно будут там. Ждите большой и сильный фоторепортаж!