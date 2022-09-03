Барнаулу 292 года: что поесть и где потанцевать на День города

Мэрия Барнаула подготовила программу Дня города.
В 10:00 на площади Сахарова спортивные горожане могут поиграть в баскетбол, посостязаться в гиревом спорте, армрестлинге, силовом экстриме, шахматах и скалолазание.
В 10:30 барнаульцы с ограниченными возможностями здоровья попробуют свои силы в бочче, сидячем волейболе и настольных играх.
С 14:00 и до самого фейерверка в 22:00 на сцене на площади Сахарова выступят местные артисты.
В 17:00 рядом со «Старым базаром» пройдут бои ММА. Наши корреспонденты обязательно будут там. Ждите большой и сильный фоторепортаж!
Для голодных горожан на барнаульском Арбате (Мало-Тобольская улица) организовали гастрономический фестиваль. Там можно самим приготовить жареный сыр и бургеры, попробовать местные деликатесы и поучаствовать в мастер-классах.
В «Изумрудном» парке с 10:00 до 19:00 пройдет ремесленная ярмарка. Также там пройдет мини-фестиваль, на котором детям и взрослым можно будет поиграть и повеселиться. Творческие студии покажут музыкальные, танцевальные и цирковые номера. Кроме того, в парке проведут биологическую экскурсию.
В парке «Центральный» в 12:00 начнется большой концерт и пройдет фестиваль народных культур. Здесь же пройдут выставки «Город мастеров» и цветочная.
В 10:00 в парке спорта Алексея Смертина пройдет еще один гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов». Для любителей флористики организовали выставку «Город цветов» с лучшими цветочными композициями.
В зоопарке «Лесной сказке» в 14:00 пройдет выставка пауков и богомолов. Наши фотокорреспонденты обязательно покажут вам паучьи селфи.
После 19:00 в «Лесной сказке» начнется праздничный концерт.
Площадкой празднования в этом районе станет пересечение улицы Молодежной и проспекта Красноармейского. Его украсят более 40 оригинальных цветочных композиций,.
В 10:00 будут работать игровые и анимационные площадки, фотозоны, выставка цветочной рассады, сувенирные лавки, фудкорт.
В 11:00 перед жителями выступят творческие коллективы Аграрного и Педагогического университетов.
В 16:00 пройдет конкурс «Русский каравай», в котором примут участие пекарни района. Желающих научат росписи тарелок и созданию гончарных изделий. На площади гостей праздник встретит музей народного творчества под открытым небом.
В 17:00 начнется праздничный концерт с творческими и спортивными коллективами района.
В 20:00 барнаульцы смогут спеть в караоке вместе с шоу-командой «На волне».
С 16:30 до 22:00 в сквере имени Германа Титова пройдет концерт «Любимый город — Барнаул!». В сквере гостей будут развлекать ходулисты, фокусники, зеркальные люди, мимы, русские силачи.
В 20:30 начнется дискотека. Для барнаульцев сделали фотозоны, организовали выставку ретро-автомобилей, военной спецтехники.
Все желающие смогут угоститься выпечкой и чаем из самовара-гиганта в традициях русского, белорусского и татарского чаепития. Жителей Октябрьского района ждут анимационные площадки, выступления клуба реставраторов исторических событий, шоу мыльных пузырей.
Фейерверки в 22:00 запустят в пяти точках города:
- площадь Сахарова
- площадь Мира
- зоопарк «Лесная сказка» (ул.Энтузиастов, 12)
- площадь перед Дворцом культуры «Южный»
- площадь перед зданием по ул. Германа Титова, 9
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