3 сентября
День города Барнаула 2022
﻿
Жизнь

Барнаулу 292 года: что поесть и где потанцевать на День города

  1. Я в центре Барнаула. Куда мне сходить?
  2. Я все еще в центре Барнаула, но теперь хочу есть. Куда мне сходить?
  3. Я наелся и теперь хочу в парк. В какой?
  4. Я в Индустриальном районе. Куда мне сходить?
  5. Я в Железнодорожном районе. Куда мне сходить?
  6. Я в Ленинском районе. Куда мне сходить?
  7. Я в Октябрьском районе. Куда мне сходить?
  8. Я хочу посмотреть на салют. Куда пойти?

Барнаульцы 3 сентября отмечают День города. Улицы уже вовсю готовы к празднику: запах еды разносится по площади Сахарова, а музыка играет в каждом парке. Altapress.ru рассказывает, что поесть и где потанцевать в день рождения Барнаула.

Мэрия Барнаула подготовила программу Дня города.

1
Я в центре Барнаула. Куда мне сходить?

В 10:00 на площади Сахарова спортивные горожане могут поиграть в баскетбол, посостязаться в гиревом спорте, армрестлинге, силовом экстриме, шахматах и скалолазание.

В 10:30 барнаульцы с ограниченными возможностями здоровья попробуют свои силы в бочче, сидячем волейболе и настольных играх.

С 14:00 и до самого фейерверка в 22:00 на сцене на площади Сахарова выступят местные артисты.

В 17:00 рядом со «Старым базаром» пройдут бои ММА. Наши корреспонденты обязательно будут там. Ждите большой и сильный фоторепортаж!

2
Я все еще в центре Барнаула, но теперь хочу есть. Куда мне сходить?

Для голодных горожан на барнаульском Арбате (Мало-Тобольская улица) организовали гастрономический фестиваль. Там можно самим приготовить жареный сыр и бургеры, попробовать местные деликатесы и поучаствовать в мастер-классах.

3
Я наелся и теперь хочу в парк. В какой?

В «Изумрудном» парке с 10:00 до 19:00 пройдет ремесленная ярмарка. Также там пройдет мини-фестиваль, на котором детям и взрослым можно будет поиграть и повеселиться. Творческие студии покажут музыкальные, танцевальные и цирковые номера. Кроме того, в парке проведут биологическую экскурсию.

В парке «Центральный» в 12:00 начнется большой концерт и пройдет фестиваль народных культур. Здесь же пройдут выставки «Город мастеров» и цветочная.

4
Я в Индустриальном районе. Куда мне сходить?

В 10:00 в парке спорта Алексея Смертина пройдет еще один гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов». Для любителей флористики организовали выставку «Город цветов» с лучшими цветочными композициями.

В зоопарке «Лесной сказке» в 14:00 пройдет выставка пауков и богомолов. Наши фотокорреспонденты обязательно покажут вам паучьи селфи.

После 19:00 в «Лесной сказке» начнется праздничный концерт.

5
Я в Железнодорожном районе. Куда мне сходить?

Площадкой празднования в этом районе станет пересечение улицы Молодежной и проспекта Красноармейского. Его украсят более 40 оригинальных цветочных композиций,.

В 10:00 будут работать игровые и анимационные площадки, фотозоны, выставка цветочной рассады, сувенирные лавки, фудкорт.

В 11:00 перед жителями выступят творческие коллективы Аграрного и Педагогического университетов.

6
Я в Ленинском районе. Куда мне сходить?

В 16:00 пройдет конкурс «Русский каравай», в котором примут участие пекарни района. Желающих научат росписи тарелок и созданию гончарных изделий. На площади гостей праздник встретит музей народного творчества под открытым небом.

В 17:00 начнется праздничный концерт с творческими и спортивными коллективами района.

В 20:00 барнаульцы смогут спеть в караоке вместе с шоу-командой «На волне».

7
Я в Октябрьском районе. Куда мне сходить?

С 16:30 до 22:00 в сквере имени Германа Титова пройдет концерт «Любимый город — Барнаул!». В сквере гостей будут развлекать ходулисты, фокусники, зеркальные люди, мимы, русские силачи.

В 20:30 начнется дискотека. Для барнаульцев сделали фотозоны, организовали выставку ретро-автомобилей, военной спецтехники.

Все желающие смогут угоститься выпечкой и чаем из самовара-гиганта в традициях русского, белорусского и татарского чаепития. Жителей Октябрьского района ждут анимационные площадки, выступления клуба реставраторов исторических событий, шоу мыльных пузырей.

8
Я хочу посмотреть на салют. Куда пойти?

Фейерверки в 22:00 запустят в пяти точках города:

  • площадь Сахарова
  • площадь Мира
  • зоопарк «Лесная сказка» (ул.Энтузиастов, 12)
  • площадь перед Дворцом культуры «Южный»
  • площадь перед зданием по ул. Германа Титова, 9

Ранее мы рассказывали, как добраться после салюта домой на автобусе.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость