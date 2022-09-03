Салют на День города: где пройдет и как после него добраться домой

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Смогу ли я уехать домой на автобусе после праздника?

Конечно! Автобусы № 17, 33р, 47, 57, 60 будут отходить с остановки «Технический университет». В мэрии объяснили, что после фейерверка весь транспорт пойдет своим маршрутом.

Жители поселка Южный смогут уехать на автобусе № 55 с остановки «Площадь Советов».

Автобусы № 6, 20, 24, 27, 35, 41, 53, 144 будут отходить со своих остановок, у них маршруты не менялись.