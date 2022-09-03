3 сентября
День города Барнаула 2022
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Жизнь

Салют на День города: где пройдет и как после него добраться домой

  1. Где посмотреть семиминутный фейерверк на День города?
  2. Смогу ли я уехать домой на автобусе после праздника?
  3. А как уехать домой на трамвае в День города?

В Барнауле 3 сентября празднуют 292-летие города. Altapress.ru рассказывает, где можно посмотреть салют и как добраться после него до дома.

1
Где посмотреть семиминутный фейерверк на День города?

В честь праздника в 22:00 на площади Сахарова запустят фейерверк-шоу. Лучше всего прийти заранее: на главной сцене весь вечер будут выступать местные артисты и коллективы.

Салют на День города в Барнауле.
Салют на День города в Барнауле.
altapress.ru
2
Смогу ли я уехать домой на автобусе после праздника?

Конечно! Автобусы № 17, 33р, 47, 57, 60 будут отходить с остановки «Технический университет». В мэрии объяснили, что после фейерверка весь транспорт пойдет своим маршрутом.

Жители поселка Южный смогут уехать на автобусе № 55 с остановки «Площадь Советов».

Автобусы № 6, 20, 24, 27, 35, 41, 53, 144 будут отходить со своих остановок, у них маршруты не менялись.

3
А как уехать домой на трамвае в День города?

К сожалению, из трамваев будет ходить только № 7 в два состава. Первый отправится в 22:30 с остановки «Аграрный университет», второй — в 22:39.

Трамваи пойдут по ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — конечная станция «Докучаево» — ул. Попова — ул. Антона Петрова — ул. Телефонная — ул. Советской Армии — депо.

Посмотреть полную программу Дня города можно в нашем материале.

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