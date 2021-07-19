Бастрыкин из-за резонанса забирает дело «девушки из приличной семьи», сбившей насмерть детей

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать из полиции уголовное дело по факту ДТП в Москве, в результате которого погибли двое детей, сообщает ведомство.

Трагедия произошла 16 июля на западе Москвы — 18-летняя девушка сбила на пешеходном переходе детей, в итоге двое погибли и один пострадал.

После этого в СМИ сообщили, что девушка не смотрела на дорогу, поскольку увлеклась телефоном. Также отметили, что ее семья связана с силовыми структурами.

«В связи с широким общественным резонансом, с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего, председатель СК России поручил ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство ГСУ СК уголовного дела по факту ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

Mazda с девушкой за рулем сбила детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу вместе с мамой и бабушкой. Причем первая машина пропустила людей.

Пострадавших детей госпитализировали на вертолете: двое старших (5 лет и 4 года) скончались, девятимесячный ребенок находится в больнице.

Как сообщает «Московский комсомолец», девушка из приличной, обеспеченной семьи.

«Ее мать и тетя долгое время служили в строительном управлении ФСБ, мать затем трудилась в управе одного из районов Москвы. Отец — личный водитель высокопоставленного чиновника», — отмечает издание.

На месте ДТП москвичка вызвала маму и тетю, которые дали номера своих телефонов матери пострадавших детей и пообещали оказать помощь. Впрочем, этим контакт с потерпевшими пока ограничился.

Как удалось выяснить изданию, студентка-первокурсница проживает в своем доме в подмосковном поселке Лесной городок. В соответствии с условиями домашнего ареста у нее забрали телефон и отключили интернет.

Приятель девушки рассказал, что сейчас виновница «почти не ест, ее постоянно мучают кошмары», а также «случилась истерика».

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в прокуратуру с требованием изменить студентке меру пресечения и отправить в СИЗО.