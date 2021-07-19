19 июля 23°C
﻿
Жизнь

Бастрыкин из-за резонанса забирает дело «девушки из приличной семьи», сбившей насмерть детей

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать из полиции уголовное дело по факту ДТП в Москве, в результате которого погибли двое детей, сообщает ведомство.

Двое детей погибли в ДТП. Москва.
Двое детей погибли в ДТП. Москва.
кадр из видео.

Трагедия произошла 16 июля на западе Москвы — 18-летняя девушка сбила на пешеходном переходе детей, в итоге двое погибли и один пострадал.

После этого в СМИ сообщили, что девушка не смотрела на дорогу, поскольку увлеклась телефоном. Также отметили, что ее семья связана с силовыми структурами.

«В связи с широким общественным резонансом, с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего, председатель СК России поручил ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство ГСУ СК уголовного дела по факту ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

Mazda с девушкой за рулем сбила детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу вместе с мамой и бабушкой. Причем первая машина пропустила людей.

Пострадавших детей госпитализировали на вертолете: двое старших (5 лет и 4 года) скончались, девятимесячный ребенок находится в больнице.

Как сообщает «Московский комсомолец», девушка из приличной, обеспеченной семьи.

«Ее мать и тетя долгое время служили в строительном управлении ФСБ, мать затем трудилась в управе одного из районов Москвы. Отец — личный водитель высокопоставленного чиновника», — отмечает издание.

На месте ДТП москвичка вызвала маму и тетю, которые дали номера своих телефонов матери пострадавших детей и пообещали оказать помощь. Впрочем, этим контакт с потерпевшими пока ограничился.

Как удалось выяснить изданию, студентка-первокурсница проживает в своем доме в подмосковном поселке Лесной городок. В соответствии с условиями домашнего ареста у нее забрали телефон и отключили интернет.

Приятель девушки рассказал, что сейчас виновница «почти не ест, ее постоянно мучают кошмары», а также «случилась истерика».

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в прокуратуру с требованием изменить студентке меру пресечения и отправить в СИЗО.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость