Бастрыкин назвал сумму изъятого у коррупционеров имущества

В 2018 году у коррупционеров изъяли имущества, денег и ценностей на сумму почти 2 млрд рублей. Об этом « Известиям » рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

При этом свыше 1,6 млрд рублей возместили добровольно.

По словам Бастрыкина, в качестве меры по обеспечению гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества в 2018 году наложили арест на имущество на сумму свыше 15 млрд рублей.

Он подчеркнул, что «с учетом того, что коррупционные преступления напрямую препятствуют развитию отечественной экономики, наступательность такой работы постоянно возрастает». За первые три месяца 2019 году уже наложили арест на на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что следователи выявили миллиардные хищения в госкорпорации «Роскосмос».