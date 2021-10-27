Бастрыкин поручил проверить сомнения Моргенштерна в необходимости празднования Дня Победы

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание рэпера Моргенштерна про День Победы и отсутствие другой гордости «за 70 с лишним лет», сообщает ведомство.

Моргенштерн в интервью телеведущей Ксении Собчак, опубликованном 25 октября, усомнился в необходимости праздновать День Победы.

«Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются… Не знаю, может, это скрепы какие-то? Я не понимаю, наверное, гордиться просто нечем», — заявил исполнитель.

После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, а общественники заявили о намерении попросить Генпрокуратуру привлечь рэпера к ответственности.

«Это не поддается здравой логике. Видимо, человек не изучал нашу историю или плохо ее знает. Само высказывание надо прочитать на предмет его возможной ответственности. Если речь о деньгах, то это одна ситуация, а если он пытается подорвать основы нашего строя и истории, то вполне возможно, что в таком высказывании есть доля ответственности», — отметил депутат ГД Михаил Романов в беседе с LIFE.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. sledcom.ru

Председатель президиума общественной организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой в беседе с «Москвой 24» отметил, что «Моргенштерн и его поколение — оно потерянное».

Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве организовать проверку слов музыканта.

«В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы <…> Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

В рамках процессуальной проверки следователи установят, имеются ли в высказываниях рэпера нарушения законодательства.

Кстати, сам Моргенштерн после резонанса в своем Instagram принес извинения и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста.

«Я ни в коем случае не умалял важности и значимости события, лишь честно признался, что не понимаю, а фразу вырвали из контекста. СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях. Про то, что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не написал», — написал музыкант.

Он подчеркнул, что из интервью вырезали кусок, в котором говорили о важности выплат героям Великой Отечественной войны. Также пояснил, что в действительности уважает и гордится ветеранами, но порой некорректно формулирует свои мысли.

Ранее следователи организовали проверку в отношении краеведа из Новосибирска, назвавшего ужасной фразу «можем повторить» — это хотели приравнять к реабилитации нацизма.