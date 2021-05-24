Сибиряка, назвавшего ужасной фразу «можем повторить», проверяют на реабилитацию нацизма

В Новосибирске проводят доследственную проверку статьи, в которой автор «выразил негативное отношение к празднованию Дня Победы», сообщает региональный СК.

7 мая в СМИ опубликовали материал под названием «Российское „Можем повторить“ — это ужасно: о том, как Великую Победу превратили в шоу».

Речь идет об авторской колонке, которую написал новосибирский краевед Андрей Поздняков.

«В ходе мониторинга <…> выявлена публикация о том, что гражданином Андреем Поздняковым на одном из информационных ресурсов была опубликована статья о дискредитации памятных дат к 9 мая, в которой он выражает негативное отношение к празднованию Дня Великой Победы», — рассказали в ведомстве.

В СК организовали доследственную проверку, назначили лингвистическую экспертизу, а также «устанавливаются все обстоятельства».

По статье 354 ч.1 УК РФ, по которой идет проверка, краеведу грозит лишение свободы на срок до 3 лет и штраф до 3 млн рублей.

Плакат времен Великой Отечественной войны. trinixy.ru

Поздняков рассказал «Сибирь.Реалии» (признана иностранным агентом), что публикация посвящена его собственным дедам.

«Какая дискредитация памятных дат, если я пишу о своих собственных дедах, которые воевали в Великую Отечественную войну? Какое в этом случае возможно пренебрежение? Пока дело не заведено, но мой адвокат считает, что в случае его возникновения — все решит битва лингвистических экспертиз», — пояснил он.

Краевед подчеркнул, что в своей колонке рассуждал о настоящем патриотизме.

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