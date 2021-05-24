Сибиряка, назвавшего ужасной фразу «можем повторить», проверяют на реабилитацию нацизма

7 мая в СМИ опубликовали материал под названием «Российское „Можем повторить“ — это ужасно: о том, как Великую Победу превратили в шоу».
Речь идет об авторской колонке, которую написал новосибирский краевед Андрей Поздняков.
«В ходе мониторинга <…> выявлена публикация о том, что гражданином Андреем Поздняковым на одном из информационных ресурсов была опубликована статья о дискредитации памятных дат к 9 мая, в которой он выражает негативное отношение к празднованию Дня Великой Победы», — рассказали в ведомстве.
В СК организовали доследственную проверку, назначили лингвистическую экспертизу, а также «устанавливаются все обстоятельства».
По статье 354 ч.1 УК РФ, по которой идет проверка, краеведу грозит лишение свободы на срок до 3 лет и штраф до 3 млн рублей.
Поздняков рассказал «Сибирь.Реалии» (признана иностранным агентом), что публикация посвящена его собственным дедам.
«Какая дискредитация памятных дат, если я пишу о своих собственных дедах, которые воевали в Великую Отечественную войну? Какое в этом случае возможно пренебрежение? Пока дело не заведено, но мой адвокат считает, что в случае его возникновения — все решит битва лингвистических экспертиз», — пояснил он.
Краевед подчеркнул, что в своей колонке рассуждал о настоящем патриотизме.
Ранее житель Омской области прямо в СИЗО «реабилитировал нацизм», рассказывая сокамерникам истории про войну.