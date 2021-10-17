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Жизнь

Бастрыкин вручил медали звездам сериала «Улицы разбитых фонарей»

Глава СК Александр Бастрыкин наградил медалями «10 лет Следственному комитету» актеров из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Половцева, Евгения Дятлова и Анастасию Мельникову.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
sledcom.ru

Награждение прошло во время встречи с ветеранами Ленинградского уголовного розыска и следствия.

Актеры играли роли Олега Соловца, Николая Дымова и Анастасии Абдуловой. В СКР отметили — артисты «воплотили на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска».

Детектив «Улицы разбитых фонарей» выходил с 1998 по 2019 год, пишет polit.ru. В сериале было 16 сезонов, он стал самым продолжительным по времени в эфире сериалом в истории российского телевидения.

Между тем президент «веселых и находчивых» Александр Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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