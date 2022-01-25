25 января -20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Байден оскорбил корреспондента после вопроса об инфляции

Gрезидент США Джо Байден назвал корреспондента телеканала Fox News «сукиным сыном» после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции, пишет ТАСС. Инцидент попал в прямой эфир.

Джо Байден.
Джо Байден.
wikimedia.org.

Все произошло во время встречи главы государства с его экономическими советниками в Белом доме.

Перед встречей журналисты спросили Байдена о ситуации вокруг Украины, но президент пожаловался, что его спрашивают о России и Украине, а не о снижении цен в стране, которое он намеревался обсудить с помощниками.

Тогда корреспондент Fox News Питер Дуси поинтересовался: «Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах (в Конгресс, которые должны пройти в конце этого года — прим. ред.)?»

После этого журналистов начали выводить из помещения.

«Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын», — ответил с сарказмом Байден.

Видимо, американский лидер не знал, что его микрофон был еще включен.


Ранее Байден рассказал «забавную историю» про своего индийского двойника.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость