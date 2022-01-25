Байден оскорбил корреспондента после вопроса об инфляции

Gрезидент США Джо Байден назвал корреспондента телеканала Fox News «сукиным сыном» после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции, пишет ТАСС . Инцидент попал в прямой эфир.

Все произошло во время встречи главы государства с его экономическими советниками в Белом доме.

Перед встречей журналисты спросили Байдена о ситуации вокруг Украины, но президент пожаловался, что его спрашивают о России и Украине, а не о снижении цен в стране, которое он намеревался обсудить с помощниками.

Тогда корреспондент Fox News Питер Дуси поинтересовался: «Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах (в Конгресс, которые должны пройти в конце этого года — прим. ред.)?»

После этого журналистов начали выводить из помещения.

«Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын», — ответил с сарказмом Байден.

Видимо, американский лидер не знал, что его микрофон был еще включен.

HOT MIC: Biden calls Peter Doocy a “Stupid Son of a B*tch” for asking a question about inflation. pic.twitter.com/q5LQIb1KpL — Benny (@bennyjohnson) January 24, 2022

Ранее Байден рассказал «забавную историю» про своего индийского двойника.