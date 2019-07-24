Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на гардероб для своих сотрудников

За последние семь лет государственная компания ПАО «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на покупку люксовой одежды бренда Duca Sartoria, принадлежащего итальянскому дизайнеру Роберто Джиромбелли, сообщает Baza , ссылаясь на данные сайта госзакупок и информационной базы Import Genius.

Так, в 2013 году «Роснефть» и итальянская компания Fromm S.R.L. «в лице Роберто Джиромбелли» заключили договор на поставку одежды стоимостью 899 тыс. евро.

В договоре прописан и срок исполнения: три года. В документах закупки указано — «подрядчик производит снятие мерок с пользователей индивидуальных изделий для изготовления и пошива индивидуальных изделий», а кроме того, «подрядчик обязан организовать и провести для каждого пользователя индивидуального изделия не менее одной примерки каждого предназначенного для данного пользователя индивидуального изделия».

Таким образом получается, что дизайнер Джиромбелли или его портные должны были лично приезжать в офис «Роснефти», чтобы снять мерки с каждого сотрудника госкомпании, кому полагался комплект люксовой одежды.

Кофты и кардиганы

Всего, согласно контракту, тогда было закуплено 210 пиджаков (однобортных и двубортных), 210 пар брюк, 210 пуховиков, 300 рубашек поло, 70 свитеров на замке, 70 кардиганов, 70 вязаных кофт, 70 жилетов, 140 курток и 70 кожаных пиджаков. На каждой вещи по контракту был вышит логотип «Роснефти», отмечает Baza.

Как указано в контракте, один пиджак стоил 1,6 тыс. евро (по нынешнему курсу — 115 тыс. рублей), одна пара брюк — 380 евро (27 тыс. рублей), один жилет — 690 евро (49 тыс. рублей).

Таможенные выписки

А по данным Import Genius (поставщик бизнес-аналитики для индустрии импорта-экспорта), за 2017−2019 годы в таможенных документах фигурируют 27 выписок по «Роснефти», связанных с закупкой одежды. В соответствии с ними «Роснефть» за последние три года закупила пиджаки и брюки (мужские и женские), рубашки и блузки, пальто, куртки, свитеры, жилеты. Марка всех вещей — Duca Sartoria Роберто Джиромбелли, пишет znak.com.

Общая стоимость вещей, указанных в выписках, — около 400 тыс. евро.

Почем кило рубашек?

В документах все поставки измеряются в килограммах (к примеру 0,75 кг рубашек и так далее) и дается общая стоимость за партию. По данным Baza, самая дорогая вещь — женское пальто — стоит 260 тыс. рублей за штуку, мужские пиджаки — 202 тыс. рублей за штуку и женские жакеты — 153 тыс. рублей за штуку.

В своем амплуа

Получить внятный комментарий у пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева Baza не удалось.

«Вы сейчас меня запишете и опять будете рассказывать, что я о вас думаю. Ну давайте, пишите. Какие вопросы вы нам собираетесь задавать? Я не буду отвечать на ваши вопросы! Вы никто, понимаете? Мы вас считаем за говно. И на вопросы ваши отвечать не собираемся. <…> Я не знаю никакого Роберто Джиромбелли, я не знаю откуда, из какой задницы вы все это вынимаете, вы в ней и живите, пожалуйста, своей естественной жизнью! Это ваша среда обитания. Мы с вами не собираемся эту среду обитания разделять. Все, ау!» — заявил журналистам Михаил Леонтьев.

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