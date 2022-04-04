Базы данных Web of Science и Scopus закроются от россиян

Крупнейшие научные издательства, в том числе и базы данных Web of Science и Scopus, закроют ученым из России и Белоруссии доступ к своей информации. Это «беспрецедентный шаг», цитирует « Коммерсант » заявление 15 крупнейших мировых издателей научных журналов.

Авторы обращения подчеркнули, что бойкот направлен не на российских и белорусских ученых, а на исследовательские организации этих стран.

Поэтому научные статьи авторов по-прежнему будут публиковаться, ведь «редакционные решения не должны зависеть от происхождения рукописи, включая национальность, этническую принадлежность, политические убеждения, расу или религию авторов».

Под заявлением подписались Elsevier, Springer Nature, IOP Publishers, Wolters Kluwer, ACS Publications, Brill Academic Publishers и другие.

Прекращение легального доступа к крупнейшим коллекциям научных статей вице-президент РАН Алексей Хохлов назвал научно-информационной блокадой.

97,5% научной информации, распространяемой по подписке, окажется недоступной.

Некоторые эксперты не исключают, что в ответ на решение издательств российские власти примут решение легализовать, например, Sci-Hub — крупнейший научный «пиратский» портал.