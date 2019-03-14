БДСМ или нет: алтайское УФАС просит оценить провокационную рекламу

Алтайское УФАС просит жителей региона высказать мнение о новой рекламе одной из частных пивоварен — на плакате изображена женщина, во рту которой кляп в виде пряника.

Заявление о распространении рекламы с изображением женщины с кляпом во рту в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте» поступило от одного из жителей региона. По мнению заявителя, кляп в виде пряника изображен как предмет, использующийся в БДСМ-практиках.

«Реклама содержит насильственную сцену сексуального характера, демонстрирует насилие над женщинами и является непристойной и оскорбительной», — цитирует заявителя алтайское УФАС.

В рекламе выявили признаки нарушения одного из пунктов закона «О рекламе», запрещающего использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе относительно пола человека.

В ведомстве отмечают, что для всестороннего рассмотрения заявления возникла необходимость изучения общественного мнения. Для этого на сайте алтайского УФАС и в официальном аккаунте ведомства в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали опрос.

Напомним, в 2018 году управление Федеральной антимонопольной службы возбудило 110 административных дел против агрессивной и навязчивой рекламы в Алтайском крае. Из них 60 рассматривались по заявкам жителей.

Что такое БДСМ

Это психосексуальная субкультура, которая основана на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение, пишет wiki.