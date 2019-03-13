Жители Алтайского края протестуют против агрессивной рекламы

Жителей края не устраивает навязчивая СМС-рассылка, звонки, а также уличная реклама алкогольной продукции. Такая информация прозвучала сегодня на совещании рекламистов и специалистов рекламного регулирования.
В частности накануне седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу оператора сотовой связи «Вымпелком» («Билайн») по делу о рекламной рассылке пишет «Интерфакс».
Напомним, что в декабре прошлого года барнаульцы в очередной раз критиковали рекламу велнес-клуба «Магис Спорт». На баннере полная женщина на крыше символа Барнаула — здания под шпилем. Некоторые пользователи соцсети увидели в ее позе и мимике сходство с гориллой и сочли рекламу оскорбительной.
Раньше были кампании «Было — сало», где изображались этапы похудения женщины, и «Пора менять костюмы», где женщина вылезала из костюма коровы. На рекламу жаловались в УФАС, но служба не сочла ее оскорбительной.