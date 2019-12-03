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Жизнь

Бедный вздохнет, богатый всхохочет: российский миллиардер набил трон миллионом долларов

Уроженец Магнитогорска, миллиардер Игорь Рыбаков презентовал в московском Музее эмоций денежный трон, который набит миллионом долларов.

Доллары. Деньги.
Доллары. Деньги.
СС0

Основатель компании «Технониколь» рассказал, что давно собирался сделать подобный арт-объект, пишет 74.ru.

«Каждый, кто присядет на этот трон, сможет почувствовать энергетику денег», — поделился миллиардер.

Кресло с миллионом долларов имеет несколько степеней защиты. И оно сделано из бронированного стеклянного каркаса.

Вес трона составляет более 850 килограммов, пишет ura.ru. Закладка пачек с деньгами заняла несколько часов. Процесс сняли на видео.

В октябре Игорь Рыбаков также попадал в информационную повестку — на форуме Synergy Global в Петербурге. Тогда на зрителей «Газпром Арены» стала сыпаться национальная американская бумажная валюта. Таким «способом» было роздано 20 тыс. долларов.

Детство

«Однажды в детстве мой отец подарил мне один доллар и сказал: приумножь и передай. Это я и сделал», — сказал Рыбаков.

По его словам, этот билет — «символическая открывашка начала пути для человека, кому он достался».

Бизнесмен отметил, что его желание в том, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей выросли в 10 раз, чтобы минимум 10 тысяч предпринимателей стали такими же успешными

Игорь Рыбаков — основатель корпорации «Технониколь». Forbes поставил его на 78-е место в списке богатейших людей мира с состоянием 1,3 млрд долларов.

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