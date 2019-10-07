Российский миллиардер разбросал 20 тысяч долларов в Петербурге

«Однажды в детстве мой отец подарил мне один доллар и сказал: приумножь и передай. Это я и сделал», — сказал Рыбаков.
По его словам, этот билет — «символическая открывашка начала пути для человека, кому он достался».
Бизнесмен отметил, что его желание в том, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей выросли в 10 раз, чтобы минимум 10 тысяч предпринимателей стали такими же успешными, как и он, пишет bfm.ru.
Рыбаков отметил, что общая стоимость подготовки его шоу-программы «Ставка сыграла» на «Синергии» составила 40 тыс. долларов. При этом, по его словам, за час своего выступления он заработал 200 тыс. долларов. <Это самый высокий гонорар, который получали спикеры международного уровня из России за выступление на бизнес-форумах.>
Игорь Рыбаков — основатель корпорации «Технониколь». Forbes поставил его на 78-е место в списке богатейших людей мира с состоянием 1,3 млрд долларов.