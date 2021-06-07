«Бедность и безрукость». Бийчане показали детский сад, больше похожий на «заброшку»

Жители Бийска пожаловались в соцсетях на плачевное состояние городского детского сада № 31. Фото учреждения, больше похожего на заброшенное здание, опубликованы в сообществе Barnaul 22 .

«В саду № 31 нет детской площадки, в сломанной песочнице нет песка. В здании старые деревянные окна, в некоторых лопнули стекла, стены обваливаются. В группах старая советская мебель и игрушки»…, — пишет жительница Бийска Решетова Виктория.

В комментариях к снимкам барнаульцы пишут, что «не удивлены», и что «любой сад любого села» находится в аналогичном состоянии. В то же время некоторые горожане отметили, что родители могли бы и самостоятельно привести детсад в порядок.

«Все в ваших руках. На кабинки скинулись, стены с родителями покрасили, площадку папы починили. Сейчас в садах все за счет родителей делается, и у меня в саду также»

«Бедность и безрукость. Есть мужики среди родителей?»

Каждый год скидываемся по 1000 рублей. На ремонт. Заказать песок, покрасить пол, стены, поменять мебель постепенно можно за счет родителей. Кто-то принес краску, кто-то занавески купил, кто-то из пап починил качели, — и дети ходят в красивый и безопасный садик.

Ранее altapress.ru рассказывал, как устроены домашние садики в Барнауле.