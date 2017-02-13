Бедность, низкие зарплаты и «полумертвая экономика»: почему Алтайский край теряет людей

Проблемой оттока и убыли населения из Алтайского края, похоже, озаботились в самых верхах федеральной власти. О необходимости решать наболевший вопрос заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В этой связи редакция altapress.ru провела опрос среди депутатов Госдумы от нашего региона с тем, чтобы сами парламентарии высказались о причинах бегства людей с Алтая и о том, что же делать для исправления ситуации.

По данным Росстата, наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс. человек), Кемеровская (16,5 тыс. человек), Алтайский край (15,8 тыс. человек), Волгоградская область (15,8 тыс. человек).

Оживить экономику

Николай Герасименко. архив Регионального отделения «Единой России»

Николай Герасименко,

депутат Госдумы РФ , фракция «Единая Россия»:

Отток населения из Алтайского края объясняется проблемой отсутствия высокооплачиваемой работы, отсутствием возможности найти занятие по душе. Причем, это сложный процесс. Так, люди из села перебираются в Барнаул, а барнаульцы уезжают в другие более привлекательные, на их взгляд, города — Новосибирск, Томск, Москву. Понятно, что в первую очередь, это касается молодежи, которая мобильна. Если говорить просто, то причина этого процесса — бедность региона и слабая экономика. Сейчас в Государственной Думе по инициативе Вячеслава Володина создана рабочая группа, которая должна заняться разработкой предложений, связанных с решением проблем в регионах, где наблюдается самый сильный отток населения. Алтайский край в этой группе представляю я. Считаю, что в рамках деятельности рабочей группы необходимо рассмотреть наиболее эффективные шаги, которые будут способствовать оживлению экономики в скажем так, депрессивных регионах. Оживится экономика — повысятся доходы и благосостояние граждан.

Вернуть привлекательность региону

Александр Терентьев. Анна Зайкова

Александр Терентьев,

депутат Госдумы РФ , фракция «Справедливая Россия»:

Я неоднократно высказывался о проблеме с демографией, которые актуальны в той или иной степени не только для Алтайского края, но и для многих других регионов страны. Отсутствие рабочих мест, отсутствие средств у муниципалитетов, отсутствие условий для комфортной жизни. Все это вносит свою лепту в то, что регион становится малопривлекательным для граждан, особенно молодежи, которая не видит перспектив на малой родине. Изменить ситуацию, как я считаю, способна новая государственная программа, которая должна стать основой для перемен в таких фундаментальных вещах, как образование, производство и так далее. В том случае, если это произойдет, то жизнь в регионе станет более привлекательной для людей и они перестанут покидать родину в поисках лучшей жизни .

Утерянное равновесие

Валерий Елыкомов. er.ru.

Валерий Елыкомов,

депутат Госдумы РФ , фракция «Единая Россия»:

Основная причина оттока населения из регионов — размер заработной платы. У нас она не высокая, поэтому часть населения ищет регионы более перспективные с финансовой точки зрения. Так, более возрастные специалисты находят работу вахтовым методом в северных регионах, молодежь ищет места — сосредоточение всех путей. Как правило, это более крупные города, например Новосибирск и столичные мегаполисы — Москва и Санкт-Петербург. В принципе, переезд молодежи в более крупные города — явление вне времени. Вопрос в том, что в советский период равновесие держалось за счет распределения и комсомольских поручений — типа целины и строительства БАМа. Со сменой модели социально-экономического развития этот принцип перестал работать. Это означает, что нам необходимо принять меры, которые смогли бы заинтересовать молодежь занятостью в регионе. Читать далее В первую очередь, это заработная плата. Во-вторых, возможность развития — программы повышения квалификации, обучения и возможности применения полученных знаний и умений на практике. Однако вопросы сохранения населения в регионах — это не только о миграции. Это также о снижении смертности, в том числе трудоспособного населения. Кстати, наиболее близкая мне область — здравоохранение — также играет свою роль в социально-экономическом развитии региона. Если врачи будут заниматься пациентами по нескольким направлениям, а не только направлять пациентов к другим специалистам, то с одной стороны мы получим более серьезный эффект от диспансеризации и от онко- и других видов скринингов, что положительно скажется на продолжительности жизни населения. С другой стороны, наши медики получат понятную схему оплаты труда и перспективы роста. А это тоже меры по закреплению специалистов на территории края.

Бедность — главная беда

Сергей Шаргунов. facebook.com

Сергей Шаргунов,

депутат Госдумы РФ , фракция КПРФ:

Главная беда — бедность. Отсутствие работы и достойной зарплаты. А еще горе Алтая — гибель больниц, школ, предприятий. При этом красивое словцо оптимизация иногда прикрывают еще более изящным словцом консервация. Но это драма федерального бюджета, потому что у властей на местах оказывается Тришкин кафтан, который приходится латать.

Адресная поддержка

Даниил Бессарабов. Олег Богданов , altapress.ru

Даниил Бессарабов,

депутат Госдумы РФ , фракция «Единая Россия»:

Я абсолютно уверен, что Алтайский край — очень привлекательный регион. Таковым он является и с точки зрения природных ресурсов, и с точки зрения развития туризма, и с точки зрения развития агропромышленного комплекса. Пожалуй, только одна серьезная проблема заставляет людей, и в первую очередь, молодежь, уезжать из региона — это низкие зарплаты. Почему проблема касается в первую очередь молодежи? Это связано с большой трудовой мобильностью молодых людей и поэтому легко ищут себя в других регионах. Что касается решения проблемы, то понятно, что за один день изменить ситуацию нельзя. Необходима постоянная работа, направленная на развитие экономики и повышения качества жизни в крае. В качестве реальных механизмов, которые могут способствовать оттоку населения, можно рассматривать практику внедрения районных коэффициентов, привлечения соотечественников в регион, адресной поддержки представителей наиболее востребованных и необходимых для жизни региона профессий — врачей, педагогов и так далее.

Комплексной проблеме — комплексное решение

Наталья Кувшинова. Анна Зайкова

Наталья Кувшинова,

депутат Госдумы РФ , фракция «Единая Россия»:

Советом Государственной Думы на прошлой неделе принято решение о создании рабочей группы по изучению причин и подготовки механизмов решения по регионам, в которых зафиксирована наибольшая убыль населения. Применительно к Алтайскому краю, сокращение численности связано с несколькими факторами: это и миграция, и естественная убыль населения. Причем, естественная убыль (число умерших превысило число родившихся) в основном и повлияла на отрицательную динамику. Поэтому и решение этой проблемы — вопрос комплексный, который требует социальных мер в сфере образования, здравоохранения, демографии (новые ФАПы, сады, школы, дороги, меры поддержки для семей и др.) для обеспечения достойного качества жизни, как в городе, так и в сельской местности. И, конечно, развитие экономики, реализация новых инвестиционных проектов (производство, переработка), привлечение инвесторов, создание новых рабочих мест и повышение заработной платы как в частном секторе, так и в бюджетных организациях.

Промышленность — всему голова

Виктор Зобнев Фото: архив пресс-службы Правительства

Виктор Зобнев,

депутат Госдумы РФ , фракция «Единая Россия»:

К сожалению, мы вынуждены признать, что люди из Алтайского края уезжают. И, прежде всего, в поисках работы. Поэтому я убежден, для того, чтобы сократить отток населения, нужно развивать промышленность, предприятия по глубокой переработке продукции сельского хозяйства, создавать рабочие места с достойной оплатой труда. И, конечно, необходимо вкладываться в инфраструктуру: дороги, дворы, детские сады, школы искусств, места для отдыха и занятий спортом. Значение имеет и повышение качества оказания услуг в системе здравоохранения, образования, социальной сферы. Потому что люди всегда стремятся туда, где их не просто ценят, но и создают все условия для плодотворной работы и комфортной жизни.

Достойные условия жизни на селе

Олег Быков Олег Быков в vk.com/

Олег Быков,

депутат Госдумы РФ , фракция «Единая Россия»: