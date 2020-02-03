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Жизнь

Спикер Госдумы предложил разобраться, почему из Алтайского края уезжают люди

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, которая бы разобралась с регионами, откуда уезжает больше всего людей. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

В частности, речь идет о пяти регионах: Саратовская область (убыль населения за 2019 год — 19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.) и Волгоградская область (15,8 тыс.).

«Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики" — сказал Вячеслав Володин.

Планируется, что в рабочую группу войдут представители профильных комитетов Госдумы, министерств и самих регионов.

Напомним, что на протяжении последних лет Алтайский край фигурирует в числе тех сибирских регионов, откуда уезжает больше всего людей.

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