Бедность победила. Эксперты altapress.ru назвали главное событие 2019 года

Уже в 15-й раз редакция Altapress.ru и еженедельника «Свободный курс» с помощью экспертов подводят итоги голосования на выбор главного события уходящего года в Алтайском крае. В составлении рейтинга приняли участие более 20 известных жителей края — министры, депутаты, политологи, бизнесмены, руководители социальных учреждений, общественники. Одновременно на сайте проводилось такое же голосование среди читателей. И эксперты, и пользователи назвали главным событием 2019 года «включение Алтайского края в группу бедных регионов».

Нельзя сказать, что в 2019 году было какое-то ярко выраженное событие, затмившее собой всю остальную жизнь в Алтайском крае. Такого не нашлось. Президентские, госдумские и губернаторские выборы в 2019-м не проводились, экономические прорывы не состоялись.

Коммунальные тарифы не упали, но и не взлетели вверх. Народных бунтов, как следствие, тоже не было. Год прошел достаточно ровно, поэтому в рейтинге в ходе голосования было несколько претендентов на победу.

В итоге событием года эксперты признали включение Алтайского края в группу 10 самых бедных регионов России. Отчасти такое решение можно считать победой губернатора Виктора Томенко, который стремился попасть в эту десятку ради дополнительного федерального финансирования.

В народном голосовании на сайте Altapress.ru приняли участие около 250 человек. И здесь тоже бедность победила, набрав 19% голосов. В случайные совпадения мы не верим. Значит, это событие действительно стало важным и ключевым.

Максим Топилин и Виктор Томенко. Анна Зайкова , altapress.ru.

Итоги экспертного голосования

1-е место. Алтайский край включен в группу бедных регионов — 9 баллов.

Виктор Томенко в середине года добился официального включения Алтайского края в число 10 субъектов РФ, требующих особого отношения со стороны Кремля и дополнительного финансирования для «ускоренного экономического развития». Куратором региона в правительстве назначен министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

В итоге краю пообещали выделять в течение пяти лет по 2 млрд рублей. «Рассчитывали мы на 150 млрд, но и 10 на дороге не валяются», — прокомментировал решение Томенко в интервью ТАСС.

2−3 места. Открытие и модернизация заводов в Алтайском крае ( «Павловский ДОК», «Русская кожа», «Бочкари», «Эвалар»). Общественная дискуссия вокруг проекта отеля Radisson — по 7 баллов.

Павловский ДОК в Алтайском крае. Анна Зайкова.

На фоне бедности второе место экономических достижений отдельных предприятий края выглядит несколько несуразно. Тем не менее инвестпроекты в Павловске и Заринске, а также открытие новых цехов в Бийске и Целинном районе — надежда на улучшение жизни в крае.

Многие эксперты высказались в том смысле, что и команда Томенко в дальнейшем когда-нибудь сможет отметиться в истории края открытием новых предприятий — от начала переговоров по инвестпроекту до его запуска.

2019 год прошел также под знаком борьбы за зеленые уголки в Барнауле. В отличие от парка «Изумрудный» в данном случае власть, бизнес и общественность не договорились о значимости инвестпроекта и зеленого сквера на улице Молодежной.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

Отдельные чиновники повели себя, мягко говоря, неуклюже. Сначала они провели переговоры с инвестором о выделении конкретного участка, а затем отправили сам бизнес убеждать общественность в выгодном предложении. Итог — скорее всего, Radisson в Барнауле не появится.

4−6-е места. Визит Дмитрия Медведева в Алтайский край. Отставка мэра Барнаула. Общественная дискуссия вокруг парка «Изумрудный» — по 6 баллов.

Премьер-министр приехал в пригородное село Санниково и провел совещание на тему устойчивого развития сельских территорий.

Мало кто запомнил, о чем говорили председатель правительства и министры. Зато вся страна теперь в курсе, что в Санникове живет уникальная женщина — Татьяна Кадукина.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Она упала перед Медведевым на колени и решила вопрос с подачей горячей воды в многоквартирные дома. Стоимость коленопреклонения — около 25 млн рублей, которые выделят из краевого бюджета.

По данным «СК», Сергей Дугин ушел просто потому, что чувствовал себя не очень комфортно в рамках нового управленческого стиля Виктора Томенко.

Если к бывшему губернатору Дугин каждый понедельник приходил на аппаратные совещания и был с ним всегда на связи, то с Томенко такой «ниточки» взаимоотношений не было. Дугин просто чувствовал себя не в своей тарелке.

Торжественные проводы Сергея Дугина в отставку. Дмитирй Лямзин.

Многострадальный парк «Изумрудный» за один год стал сакральным общественным местом, лакмусовой бумажкой взаимоотношений власти, бизнеса и общества. Губернатор вместе со своими подчиненными под фотовспышки проводил там субботник.

Общественники обсуждали варианты спасения «Изумрудного». Все закончилось тем, что парк включили в голосование среди жителей Барнаула на обустройство общественной территории за счет бюджетных средств 2020 году.

Победителем во всей этой истории стал Владислав Вакаев. Депутат от «Справедливой России» и инициатор дискуссии назначен председателем Алтайского фонда имущества. Теперь судьба парка — в его руках.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

7-е место. Активный миграционный отток населения — 5 балла.

Два года подряд (2018−2019) из Алтайского края только за январь — октябрь уезжали, по данным крайстата, по 60 тыс. человек. Итого — целый город. О колоссальной и самой главной экономической проблеме региона уже давно не намекает, а кричит весь бизнес.

Власть делает вид, что проблему понимает, но не придает ей значения. Чиновники утверждают, что обогащать Москву и Питер кадрами — это естественный процесс, а выбывающее население замещается миграцией из соседних стран и регионов.

Но это полуправда. Потому что качество и экономический потенциал уезжающего контингента гораздо выше.

Чемодан. СС0.

8−10-е места. 90-летие Василия Макаровича Шукшина. Год Театра. Возвращение на Алтае интереса к хоккею — по 3 балла.

Главное культурное событие 2019 года в Алтайском крае и одно из главных в России — юбилей Василия Макаровича и «Шукшинские дни на Алтае». Проведено оно было на высоком организационном уровне, что в большой степени заслуга министра культуры Елены Безруковой.

А президентский год Театра увенчался сдачей первого за долгие времена жилого дома для творческой интеллигенции.

Что касается спорта, то хоккей стал первым командным видом, которому на Алтае провели масштабный ребрендинг. Сменили название клуба, его руководителя и главного тренера. Обновили арену и увеличили там количество посадочных мест. Даже талисман у команды сменился.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

А еще впервые за десятилетия на Алтае провели крупный международный студенческий турнир, где команда Александра Усачева и Михаила Дроздова заняла 1-е место. Старт очень хороший. Посмотрим, как будет складываться судьба хоккейного проекта дальше.

Остальные события из предложенного списка набрали по 1−2 балла.

Как проходило голосование

«СК» предложил экспертам список из 20 событий 2019 года, которые, по нашему мнению, оказали наибольшее влияние на политическую и социально-экономическую ситуацию в Алтайском крае или оказались заметными в федеральной повестке.

Из перечня предлагалось выбрать три события. Каждый голос эксперта оценивался одним баллом. Места в итоговом рейтинге определялись по сумме набранных баллов. Несколько экспертов воспользовались правом указывать собственные события.

Знак вопроса. СС0

Экспертная группа

Искандер Балубаев («ЦЛПО»), Максим Банных («Сибма»), Сергей Войтюк (ОНФ), Иван Газукин («Новоалтайский маслосырзавод»), Максим Герасимюк («Алтапресс»), Владимир Графеев («Галэкс»), Вадим Климов («Республика ИЗО»), Алексей Клушин («Кортел»), Иван Лоор (депутат Госдумы), Михаил Литвинов (политолог), Ирина Лысковец (директор МТА), Юрий Матвейко (депутат АКЗС), Александр Молотов («Справедливая Россия»), Наталья Оськина (министр соцзащиты), Серей Писарев (зоопарк «Лесная сказка»), Мария Прусакова (депутат АКЗС), Артем Поломошнов («АрСал»), Юрий Ряполов (депутат БГД), Владимир Семенов (депутат АКЗС), Александр Смирнов («Плот»), Виталий Смокотин («Мартика»), Юрий Фриц (АСП), Руслан Чайкин (ХК «Динамо-Алтай»), Ярослава Шашкова (политолог).