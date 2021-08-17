Бегемот и Сэйлем. 5 колоритных черных котов мирового кинематографа

Герой сериала «Сабрина — маленькая ведьма» был человеком. Он пытался захватить мир, за что был наказан. Его на 100 лет превратили в кота.
Сэйлем ворчит, иронизирует и дает непрошеные советы. А еще любит журналы об экономике.
Большой и черный Бегемот — персонаж романа «Мастер и Маргарита», кот-оборотень и любимый шут Воланда.
Он знаменит словами: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус».
Большой черный кот из детского мультика «Котенок по имени Гав» сначала кажется строгим и даже злым. Он пытается отобрать у малышей спрятанную котлету.
При этом кот на правах старшего учит котенка Гав, кого нужно бояться во дворе. А еще рассказывает, что такое луна.
Озвучивает грозного персонажа Василий Ливанов.
Говорящая черная кошка Луна обеспечивает воинов разными приспособлениями. Она первой познакомилась с персонажем Усаги Цукино и научила ее становиться Сейлор Мун.
У Луны голубые глаза. Но часто в аниме их изображают красными.
Необычный кот из мультфильма о голубом щенке говорит голосом Андрея Миронова. Изначально он черный, но умеет быстро менять окрас.
Знаменитая фраза этого персонажа — «Я не знаю неудач, потому что я ловкач».