1 Кот Сэйлем

Герой сериала «Сабрина — маленькая ведьма» был человеком. Он пытался захватить мир, за что был наказан. Его на 100 лет превратили в кота.

Сэйлем ворчит, иронизирует и дает непрошеные советы. А еще любит журналы об экономике.