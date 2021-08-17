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Жизнь

Бегемот и Сэйлем. 5 колоритных черных котов мирового кинематографа

17 августа отмечают День черного кота. Мы составили список дьявольски темных «мурчащих пушистиков», которые покорили мир своей харизмой. Все они — из кино и мультфильмов.

Черный кот.
Черный кот.
СС0
1 Кот Сэйлем

Герой сериала «Сабрина — маленькая ведьма» был человеком. Он пытался захватить мир, за что был наказан. Его на 100 лет превратили в кота.

Сэйлем ворчит, иронизирует и дает непрошеные советы. А еще любит журналы об экономике.

Кот Сэйлем. &quot;Сабрина — маленькая ведьма&quot;
Кот Сэйлем. «Сабрина — маленькая ведьма»
kinopoisk.ru
2 Бегемот

Большой и черный Бегемот — персонаж романа «Мастер и Маргарита», кот-оборотень и любимый шут Воланда.

Он знаменит словами: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус».

Кот Бегемот.
Кот Бегемот.
Кадр из телесериала «Мастер и Маргарита».
3 Кот из «Котенка Гав»

Большой черный кот из детского мультика «Котенок по имени Гав» сначала кажется строгим и даже злым. Он пытается отобрать у малышей спрятанную котлету.

При этом кот на правах старшего учит котенка Гав, кого нужно бояться во дворе. А еще рассказывает, что такое луна.

Озвучивает грозного персонажа Василий Ливанов.

Черный кот из мультфильма &quot;Котенок по имени Гав&quot;.
Черный кот из мультфильма «Котенок по имени Гав».
wikipedia.org
4 Луна

Говорящая черная кошка Луна обеспечивает воинов разными приспособлениями. Она первой познакомилась с персонажем Усаги Цукино и научила ее становиться Сейлор Мун.

У Луны голубые глаза. Но часто в аниме их изображают красными.

Кошка Луна.
Кошка Луна.
Кадр из мультфильма «Сейлор Мун».
5 Кот из мультфильма «Голубой щенок»

Необычный кот из мультфильма о голубом щенке говорит голосом Андрея Миронова. Изначально он черный, но умеет быстро менять окрас.

Знаменитая фраза этого персонажа — «Я не знаю неудач, потому что я ловкач».

Кот, который меняет окрас.
Кот, который меняет окрас.
Кадр из мультфильма «Голубой щенок».
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