«Беги и прячься или атакуй»: спасатель из Барнаула рассказал, как не стать жертвой человека с оружием

Спасатель из Барнаула в передаче « Вести-Алтай », комментируя нападение на университет в Перми, рассказал способы защиты от человека с оружием.

После трагедии в Перми в вузах Алтайского края внепланово проверили работу систем безопасности, а также способность охраны действовать в условиях экстренной ситуации.

Спасатель из Барнаула Андрей Оноприенко задался вопросом «как не стать жертвой психически нездорового человека с оружием».

«В поисках инструкции ему пришлось обратиться к американским коллегам. Он сумел пообщаться с полицейскими из штата Колорадо, где в школе Колумбайн и произошла первая подобная трагедия, имевшая широкий резонанс», — рассказали в передаче.

Оноприенко отметил, что у спасателей есть рекомендации, как действовать при пожаре. Однако непонятно, что делать в некоторых других случаях.

«Зарубежные коллеги скинули одну методическую литературу, то есть так действуют именно полицейские пожарные подразделения при штурме, при ликвидации угрозы. Это достаточно интересно почитать», — сообщил барнаулец.

По его словам, в методичке все сводится к нескольким алгоритмам: беги и прячься или атакуй.