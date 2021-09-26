«Беги и прячься или атакуй»: спасатель из Барнаула рассказал, как не стать жертвой человека с оружием

После трагедии в Перми в вузах Алтайского края внепланово проверили работу систем безопасности, а также способность охраны действовать в условиях экстренной ситуации.
Спасатель из Барнаула Андрей Оноприенко задался вопросом «как не стать жертвой психически нездорового человека с оружием».
«В поисках инструкции ему пришлось обратиться к американским коллегам. Он сумел пообщаться с полицейскими из штата Колорадо, где в школе Колумбайн и произошла первая подобная трагедия, имевшая широкий резонанс», — рассказали в передаче.
Оноприенко отметил, что у спасателей есть рекомендации, как действовать при пожаре. Однако непонятно, что делать в некоторых других случаях.
«Зарубежные коллеги скинули одну методическую литературу, то есть так действуют именно полицейские пожарные подразделения при штурме, при ликвидации угрозы. Это достаточно интересно почитать», — сообщил барнаулец.
По его словам, в методичке все сводится к нескольким алгоритмам: беги и прячься или атакуй.
«В последнем случае нужно действовать сообща, максимально использовать какие-то подручные предметы, как оружие, то есть дезодоранты, газовые баллончики, куски стекла, дать отпор максимально. Бывали случаи, опять же из практики моих коллег заокеанских, когда у стрелка просто рушился шаблон, что как так, я вроде тут пришел делать плохое дело, а мне дают отпор и поэтому опять же зачастую бывало, что они отступали от задуманного», — пояснил спасатель.