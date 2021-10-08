Беглый российский олигарх рассказал, что Путин принимает ванны на Алтае

По его словам, глава государства ездит отдохнуть в Алтайский край, пишет amic.ru со ссылкой на интервью, опубликованное на YouTube-канале Гордона.
Журналист спросил у так называемого «друга Путина», чем тот занимается в свободное от работы время.
«Ну, спортом. Тренируется. Дзюдо. Ездит какие-то ванны принимает в Алтайском крае», — ответил миллиардер.
Все, что президент делает во время отдыха, он делает в удовольствие, добавил собеседник.
Сергей Пугачев был бенефициаром разорившегося в 2010 году Межпромбанка. Против Пугачева было заведено уголовное дело о хищении.
Сейчас он живет во Франции, где получил гражданство.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков всем объяснил, почему Путин — самый сильный президент в мире.