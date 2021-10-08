Беглый российский олигарх рассказал, что Путин принимает ванны на Алтае

Беглый российский банкир Сергей Пугачев в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, как проводит свободное время президент России Владимир Путин.

По его словам, глава государства ездит отдохнуть в Алтайский край, пишет amic.ru со ссылкой на интервью, опубликованное на YouTube-канале Гордона.

Журналист спросил у так называемого «друга Путина», чем тот занимается в свободное от работы время.

«Ну, спортом. Тренируется. Дзюдо. Ездит какие-то ванны принимает в Алтайском крае», — ответил миллиардер.

Все, что президент делает во время отдыха, он делает в удовольствие, добавил собеседник.

Сергей Пугачев был бенефициаром разорившегося в 2010 году Межпромбанка. Против Пугачева было заведено уголовное дело о хищении.

Сейчас он живет во Франции, где получил гражданство.

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