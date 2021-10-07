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Политика

Сенатор всем объяснил, почему Путин — самый сильный президент в мире

Президент РФ Владимир Путин умело отстаивает интересы своей страны, уважительно относится к другим государствам и их руководителям, не переходит на личности, не опускается до оскорблений, и в этом его сила, уверен сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Политик подчеркнул — Путин является «самым сильным президентом в мире», пишет News.ru.

«Это от мамы и от папы, самовоспитание серьезное, образование очень хорошее, природные данные. Нам повезло с президентом — трудоголик по натуре, много работает, мы это видим. Откуда у него такие качества? От мамы и отца, я считаю. Эти качества сделали его самым сильным президентом в мире», — считает Цеков.

Путин из тех, кто придет на помощь другим странам, ничего не прося в замен, особенно тем, кто не в состоянии защитить себя, кому нужна поддержка, уверен сенатор.

«Он не требует внутренних изменений, для него самое главное — борьба с терроризмом на территории этих государств, несправедливостью, а во внутренние дела не вмешивается, не навязывает своё видение государственного устройства, свои принципы существования этого государства. Именно поэтому Путин стал самым влиятельным руководителем международного уровня среди других государств мира», — отметил Цеков.

Владимир Путин 7 октября отмечает свой день рождения, главе государства исполнилось 69 лет.

Почти каждый год день рождения он он проводит на совещаниях или в рабочих поездках. По случаю дня рождения российского лидера altapress.ru вспомнил его визиты в Алтайский край и Республику Алтай.

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